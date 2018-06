Padres latinos son menos conscientes de estafas cibernéticas

Washington, 19 jun (EFEUSA).- Los padres latinos en los Estados Unidos son menos conocedores de las infiltraciones y fraudes cibernéticos que el resto de la población, según un estudio de ThinkNow encomendado por Google que fue publicado hoy.

De acuerdo a este sondeo, solo el 59 % de los progenitores hispanos tienen conocimiento de estos contextos de estafas en la red, tal y como informaron en un comunicado sobre el estudio realizado a padres con niños entre 5 y 12 años.

Esta proporción es significativamente más baja que entre aquellos no latinos, entre los que el 77 % dice entender la magnitud de estos asuntos.

Más similares son las cifras entre ambos grupos si se trata de quienes dicen tener “buen conocimiento” para identificar y evitar las estafas en internet, con un 35 % de los latinos y un 34 % entre los no latinos en EE.UU.

La confianza que tienen en las capacidades de sus hijos para escapar de estas situaciones es aún menor, ya que tan solo un 15 % de los hispanos y un 16 % del resto creen en los conocimientos de sus niños en la materia.

El 49 % de los progenitores hispanos y el 48 % de los no hispanos consideran que sus niños no tienen el conocimiento suficiente para saber qué información es “aceptable” compartir en línea.

Entre los hogares latinos, el 50 % de los niños de entre 5 y 12 años en familias en las que predominan la lengua española tenían cuentas de redes sociales, por tan solo el 22 % en los hogares que tienen el inglés como lengua dominante.

El trabajo es fruto de las entrevistas a 1.003 padres -mitad latinos y mitad no latinos- que tienen hijos entre los cinco y doce años, realizadas entre el 3 al 9 de marzo, con un margen de error de 4,4 puntos porcentuales.

