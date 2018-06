Nueva York demandará al gobierno por violar los derechos de padres y niños

Nueva York, 19 jun (EFEUSA).- El estado de Nueva York anunció hoy que demandará al gobierno federal por haber violado los derechos constitucionales de padres y de sus niños, tras haber sido separados al llegar a este país a través de la frontera con México.

Según el gobernador del estado, Andrew Cuomo, desde que el gobierno federal endureció su política de inmigración, en abril pasado, que calificó de “inhumana”, más de 70 niños han sido traídos a Nueva York.

“Los niños están siendo usados básicamente como moneda de cambio ante el Congreso para obtener lo que la administración quiere”, afirmó Cuomo en una conferencia telefónica con periodistas.

“He trabajado con el Gobierno federal, soy gobernador y estoy acostumbrado a todo tipo de legislación, pero nunca he visto que los niños sean usados como moneda de cambio en este tipo de negociación”, agregó.

De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, entre el 5 de mayo pasado y el 9 de junio más de 2.300 niños han sido separados de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México.

Sus progenitores han sido procesados judicialmente por entrar de forma ilegal al país.

Cuomo explicó que los menores traídos a Nueva York están en 10 instalaciones privadas en distintos puntos del estado, donde se brindan servicios a niños porque tienen contratos con el gobierno federal.

Explicó que han sido traídos a través del programa de niños no acompañados, pero a las agencias del estado no se le permite acceso directo a los menores para brindarles servicios de salud porque tienen que tener autorización del gobierno federal, al que han contactado, pero les ha dicho que deben esperar a que se les conteste.

“No son niños inmigrantes que llegaron solos; fueron separados de sus padres. Sabemos que hay más de 70 actualmente en facilidades de Nueva York y creemos que es una práctica ilegal”, afirmó Cuomo, que anunció además que la demanda que anticipó será presentada dentro de dos semanas por una coalición de agencias estatales.

Explicó que la demanda se basará en que las medidas migratorias impulsadas por la Casa Blanca violan la Constitución del país y la del estado en cuanto a la protección del derecho de los padres a tener custodia y cuidar de sus hijos.

“Es un derecho fundamental que aplica a personas que no son ciudadanos del país”, dijo Cuomo, exfiscal general de Nueva York, y recordó que los tribunales se han pronunciado respecto a que cuidar de sus hijos es en bienestar de los niños “y en este caso, es una clara violación al debido proceso” de ley.

En la demanda se alegará además que la acción de separar padres y niños viola los términos del Acuerdo Flores de 1999 (una demanda colectiva presentada a nombre de dos menores en centros de inmigración) sobre la detención, libertad y el trato a niños en centros de inmigración y da prioridad al principio de unidad familiar.º

Requiere que los menores detenidos sean liberados de la custodia sin retraso innecesario, y cuando no haya un lugar adecuado para tenerlo, sean retenidos en el sitio menos restrictivo y que sea apropiado para su edad y necesidades especiales.

En concreto, este acuerdo exige la reunificación familiar dando prioridad a la custodia de los padres.

En la demanda también se retará la política de “tolerancia cero” del gobierno que ha llevado a la “innecesaria e inhumana” separación de familias y detención de niños, que no tiene que ver con el propósito de la seguridad nacional.

“No toleraremos que los derechos constitucionales de niños y padres estén siendo violados por nuestro gobierno federal. Nueva York actuará y demandará para poner fin a este despiadado y deliberado ataque a comunidades inmigrantes”, argumentó.

El anuncio de Cuomo se conoce después de que se conociera que Nueva York se había unido a 20 fiscales generales del país, en una carta a las autoridades federales, para pedir que cesen en sus “ataques ilegales y crueles” contra las familias de inmigrantes que están buscando asilo.

