México se llena de alegría y esperanza tras ganar a Alemania

México, 18 jun (EFE).- Los mexicanos disfrutan de un momento de euforia, esperanza y alegría con el inesperado triunfo ante Alemania en la primera jornada del Grupo F, del Mundial de Rusia 2018.

Los que más están gozando sin duda de la victoria por (1-0) ante los teutones, gracias al tanto logrado por Hirving “El Chucky” Lozano en el minuto 25, son los miles de mexicanos que se encuentran en Rusia y que ahora van a vivir con más calma la trayectoria del equipo nacional en el torneo.

Se calcula que viajaron hasta tierras rusas más de 28.000 aficionados del Tri, según el Gobierno.

Miles de ellos tomaron el domingo el centro de Moscú y las proximidades del Estadio Luzhniki, donde se jugó el encuentro, desde mediodía.

“Nosotros esta vez tenemos fe de que vamos a llegar al quinto partido. Tenemos un buen equipo, muchos jugadores jugando aquí en Europa”, dijo en declaraciones recogidas por el portal https://www.coca-colamexico.com.mx/historias/aficion-mexicana-en-mos cu el fanático Carlos Brito, que llegó a Rusia desde Cuernavaca (Morelos).

La alegría de miles de mexicanos pintó de verde, blanco y rojo el paisaje moscovita donde resonó el Cielito Lindo, un verdadero himno de la selección y se cantaron rancheras hasta altas horas de la noche.

No faltaron los aficionados vestidos con traje de mariachi que se sumaron a la euforia por el triunfo de México.

“Vamos a romper con esa maldición que llevamos varios mundiales de no pasar del cuarto partido”, comentó a la misma web otro mexicano a las afueras del estadio Luzhniki.

La algarabía y la fiesta se dio tanto dentro como en una explanada fuera del estadio, donde una marea verde de aficionados llegados desde México no perdieron detalle de la transmisión del partido.

El gol de Lozano se festejó con total euforia, ya que se estaba logrando una hazaña que pocos pensaron sería posible.

Máscaras, banderas, cánticos, gritos que coreaban el “Sí se pudo”, imágenes de la virgen de Guadalupe y camisetas verdes a raudales fueron la tónica de una jornada histórica en Moscú, donde los alemanes sucumbieron ante la selección mexicana que hizo lo que los especialistas llamaron “el partido perfecto”.

La alegría no fue menor en tierras mexicanas, especialmente en Ciudad de México, cuyas autoridades escogieron el emblemático Zócalo (la plaza pública más grande del país y una de las mayores del mundo) para poner una pantalla gigante desde la que los ciudadanos pudieron seguir el encuentro.

Al terminar el duelo miles de automóviles activaron durante minutos sus bocinas y miles de hinchas fueron al Ángel de la Independencia, en el neurálgico Paseo de la Reforma, donde siguieron celebrando como si México hubiera ganado ya el título mundial.

Pocos dudan de que muchos llegaron tarde al trabajo este lunes y de que, si ya de por sí el Mundial distrae de la vida diaria, ahora lo será más por el prometedor papel del combinado nacional.

Con el fútbol muchos dejarán de prestar tanta atención a la campaña a los comicios del 1 de julio, pese a que los candidatos han tratado también de subirse a la ola de optimismo futbolero para lograr beneficios electorales.

Mientras el presidente del país, Enrique Peña Nieto, afirmaba en su Twitter “Confirmado: México compite y gana frente a los mejores del mundo. ¡Muchas Felicidades a @miseleccionmx! ¡Gran partido!”, su mayor opositor y el mejor situado en las encuestas para sucederle, Andrés Manuel López Obrador, tampoco se quedaba corto.

“Jugaron de primera, los mexicanos triunfaron y estoy muy contento. Les deseo que sigan ganando. Se demostró de que están hechos los mexicanos”, afirmó.

El segundo en los sondeos, Ricardo Anaya, indicaba por su lado en Twitter: “Para los mexicanos nada es imposible. ¡Gracias @miseleccionmx! ¡Felicidades México!”.

Mientras que el tercero, José Antonio Meade, espetaba en la misma red social: “¿No que no? ¡Claro que se puede!”.

En medio del triunfalismo nacional, la selección de México dejará ahora la capital rusa para viajar a Rostov del Don, a 1.075 kilómetros al sur de Moscú, donde el próximo sábado 23 de junio disputará su segundo partido del Grupo F contra Corea del Sur.

Cerrará la fase de grupos el miércoles 27 de junio contra Suecia en el estadio Ekaterimburgo Arena.

