Warriors y Capitals celebran desfiles de campeones con significados distintos

Houston (EFE).- La celebración de los equipos campeones en el baloncesto profesional de la NBA, los Warriors de Golden State, y del Hockey Sobre Hielo (NHL), los Capitals de Washington, tuvo la originalidad de caer en el mismo días ambos, pero con escenarios y protagonistas muy distintos.

Mientras que en el centro de las calles de Oakland, los jugadores de los Warriors desfilaban ante más de un millón de personas y lo celebraban con botellas de champán, en Washington DC, los Capitals ante una asistencia mucho más reducida, de algo más de 100.000 personas, y los profesionales lo hacían con cerveza.

A pesar de distintos protagonistas y escenarios ambos equipos confirmaron en el campo que son los mejores y en el caso de los Warriors por segundo año consecutivo y el tercero en los últimos cuatros después que barrieron 4-0 a los Cavaliers de Cleveland.

Eso les dio el derecho a convertirse en la nueva dinastía que hay dentro de la NBA al conseguir seis títulos de liga como Warriors, aunque en tres sedes diferentes.

Los Warriors ganaron títulos en 2015, 2017 y 2018, con cada año anotado en los anillos de la camiseta de Green, mientras que los Cavaliers regresaron de un déficit de 1-3 y lo ganaban en el 2016.

Esa trayectoria ganadora, que ahora está en manos del base Stephen Curry, el alero Kevin Durant, el escolta Klay Thompson y el ala-pívot Draymond Green, les permite tener la proyección de ser el equipo a batir en los próximos años, si como se esperaba el núcleo del equipo se va a mantener.

No en vano el mayor número de pancartas que se vieron durante toda la celebración en el centro de Oakland, que también tuvo un clima de ensueño, fueron las que tenían escrita la palabra “Dinastía”.

De ahí, que como aseguro el dueño mayoritario de los Warriors, Joseph Lacob, estén listos para hacerse aun mejor equipo después de comprobar, que de no haber sido por la lesión del base Chris Paul, los Rockets de Houston podrían haber estado en su puesto.

“Ha sido un año muy difícil, complicado y de gran esfuerzo aunque al final conseguimos el gran triunfo de revalidar el título, pero hemos aprendido que no sólo deseamos quedarnos con todos los mejores jugadores que tenemos sino que vamos a reforzarnos”, aseguró Lacob.

Mientras en Washington DC los seguidores de los Capitals tuvieron que esperar 40 años, los que lleva fundada la franquicia, para que el equipo lograse su primer título de la Stanley Cup, y lo hiciese gracias a la figura del extremo ruso, el veterano Alex Ovechkin.

Precisamente, Ovechkin fue el gran protagonista del desfile y el centro de atención cuando grito emocionado el “Somos los Campeones de la Stanley Cup”, para luego dejarse llevar por las ya características series de gritos guturales, que los fanáticos acompañaron con los suyos propios.

La otra imagen que dejó el desfile de los Capitals, que se dio a través de la Constitution Avenue, fue ver todos los jugadores llevaron en sus manos botellas de cerveza para poder hacer mucho más agradable todo el acto del desfile y las declaraciones ante los miles de seguidores que les acompañaron y que corearon “We are The Champions”.

El triunfo de los Capitals ya ha transcendido mucho más allá del deporte del hockey sobre hielo, dado que permitió a la capital de la nación celebrar por primera vez, en 26 años, el título conseguido por un equipo profesional que tiene allí su sede y demostrar que si puede acoger a campeones.

Algo que había sido cuestionado y que impedía que las grandes estrellas de otros deportes quisieran ir a jugar con los equipos profesionales con sede en Washington.

Ahora, gracias a los Capitals y a figuras como Ovechkin, la imagen es muy distinta como reconoció Ted Leonsis, el duelo de los nuevos campeones de la NHL.

“Tenemos los mejores aficionados del mundo y ahora también al mejor equipo de hockey sobre hielo”, declaró Leonsis, que también es dueño de los Wizards de Washington y con los que busca conseguir el título de campeones de la NBA.

La victoria de los Capitals ha relanzado la idea que los Wizards puedan entrar a formar parte de los equipos que tengan interés en conseguir los servicios del alero estrella LeBron James cuando a partir del próximo 1 de julio entre a formar parte del mercado de los agentes libres.

Ahora los Wizards pueden ofrecerle a James, una de las plantillas con más talento y calidad que hay en la Conferencia Este, y también el ambiente de una ciudad que cuenta con equipos campeones, si lo que quiere es seguir en la búsqueda de más títulos de liga.

De ahí, que mientras en Oakland, la figura de James estuvo presente para ser motivo de burla, en Washington a través de los Capitals le mandaban el mensaje que sería muy bien recibido.

