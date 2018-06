Ivana de María asegura que Hollywood apuesta ahora a la diversidad étnica

Miami, 13 jun (EFEUSA).- La actriz, productora y escritora mexicana Ivana de María, que trabaja en la serie de Univisión “La Bella y Las Bestias” (2018) y formó parte del elenco en la película de habla inglesa “The Best People” (2017), expresó que Hollywood apuesta ahora por “mayor diversidad”.

Según dijo a Efe De María durante una entrevista telefónica desde Los Ángeles, para ella no es difícil desarrollarse en dos mundos.

“Comencé mi carrera en Estados Unidos porque se me hizo lógico comenzar por lo más difícil”, reveló.

A la pregunta de cuál es la diferencia entre el mercado angloparlante y el latino, respondió que “en México hay una relación más directa con los de casting; en Estados Unidos todo es a través de tus agentes”.

Para su suerte, asegura, navegar en ambos mercados no se le ha hecho difícil.

De acuerdo con la joven de 26 años, esto se debe en parte a que, aunque aún perduran ciertos estereotipos del latino en Hollywood, la situación en “la meca” del cine ha mejorado considerablemente para los actores hispanos.

“Ahora quieren mayor diversidad, e incluso existen cuotas para garantizar diversidad étnica y racial en los elencos”, comentó.

“Es por eso que para cumplir con la cuota, a veces colocan a un actor latino en un rol no latino. Eso nos ha creado nuevas oportunidades”.

Otro factor que impulsa la inclusión de hispanos en los proyectos de Hollywood, de acuerdo con De María, es que los productores “al fin se han dado cuenta de que el mercado latino es el más fuerte, y quieren conquistarlo”.

Al mismo tiempo, ella ha decidido tomar un rol más proactivo en su carrera, desarrollando proyectos propios.

Para ello trabaja en asociación con la productora Giselle Fernández en el desarrollo de una serie sobre la vida de la periodista italiana Oriana Fallaci.

“En estos momentos estoy enfocada en las historias de mujeres reales, (historias) que creen empatía”, apuntó, y agregó que, sobre todo el clima político actual, es importante destacar el papel fundamental que juega la prensa libre en una democracia.

De María, una apasionada de la oralidad, se encuentra creando también una aplicación, Storyplace, para que las personas puedan contar sus historias reales de forma anónima.

“Para que puedan expresarse sin meter el ego. Las historias reales crean empatía, y todos tenemos historias que contar”, dijo.

