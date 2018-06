Gente de Zona apuesta por dar mucha “alegría” al verano

Miami, 13 jun (EFEUSA).- Como buenos caribeños y cubanos que son y presumen ser, los integrantes del dúo Gente de Zona van siempre con la sonrisa en la boca y eso se nota en su música y en un espíritu que, aseguran, mantienen en el que será su segundo disco, “Otra Cosa”.

De este disco extrajeron hace unos días el tema “Te duele”, en el que, aunque abordan el siempre doloroso desengaño amoroso, lo hacen “con risas y diversión, un sello que identifica la música de Gente de Zona”.

“Somos de verano, es nuestro carácter. Siempre estamos alegres porque lo que queremos es divertir a la gente y llevar un buen mensaje para que lo escuchen y lo bailen”, aseguran en entrevista en Miami.

Tras concluir su gira de conciertos, los cantantes están inmersos ahora en la producción de “Otra Cosa”, un nuevo álbum en el que seguirán apostando por el género urbano, el reguetón y el trap por que, a su juicio, es “lo que manda” en la industria.

Alexander Delgado, que siente “el compromiso de representar a Cuba” por el mundo, lamenta que el Gobierno de su país no los haya apoyado ni a ellos ni a los cantantes que hacen este tipo de música.

“Hago un género que durante todos estos años ha sido marginado y ha sido censurado en mi país”, lamenta.

También reivindica que hace 20 años, cuando Daddy Yankee o Don Omar, entre otros, empezaron a trabajar en este tipo de ritmos, “había gente que decía que el reguetón no iba a trascender”, algo que, con el tiempo, se ha visto que “no ha sido así”.

“Mira ahí siguen liderando las listas, también Wisin, Yandel”, apostilla Randy Malcom, su compañero de dúo.

Solo han pasado cuatro años desde que saliera al mercado y alcanzara los primeros puestos de las listas de ventas “Bailando” (2014), la canción que interpretaron junto a Enrique Iglesias y su compatriota Descemer Bueno.

Admiten que el artista español fue el que les abrió las puertas de esta industria a nivel internacional y están “súper agradecidos” por ello. Sin embargo, reconocen que se les “fue de las manos porque el objetivo principal era que nos conocieran”, algo que, según cuentan, no fue exactamente así.

“Nos pareció un poco injusto cuando en la radio valoraban la canción como si fuera solo de Enrique Iglesias, cuando hubo una primera versión en Cuba hecha únicamente por Descemer (Bueno) y nosotros”, recuerdan los artistas.

Desde entonces, los ganadores de un premio Grammy Latino en 2016 al mejor álbum de fusión tropical por su primer disco, “Visualízate”, han aprendido mucho. Aseguran que ahora son “muy cuidadosos” cuando trabajan con otro artista y así evitar que vuelvan a suceder este tipo de cosas.

“Ahora dejamos claro cómo se va a trabajar nuestra imagen en cada canción y ni hablar de los por cientos (beneficios las canciones)”, declaran entre risas.

Pero mientras que “Bailando” fue su carta de presentación al mundo, “La Gozadera” (2015) supuso la consagración de Gente de Zona, fundado en el barrio habanero de Alamar.

“Con esa canción cumplimos con las expectativas”, dicen sobre un tema que hizo que todos los latinos comenzaran a seguir de cerca su carrera.

Ahora, con el lanzamiento del nuevo repertorio, que esperan presentar antes de finalizar el año, confían en “seguir alegrando al público” y “manteniéndose en la industria” como hasta ahora.

Consideran que la música les ha permitido poder salir de Cuba e interpretar sus canciones en todo el mundo, demostrar su “calidad artística”, “establecerse profesionalmente” y “vivir de ello”.

“La música nos ha dado una segunda oportunidad, cada paso que hemos dado, lo hemos dado firmes y hemos cumplido nuestras metas”, dice Delgado, que fundó la agrupación en el 2000.

Aseguran que sus pretensiones profesionales no pasan por quitarle el puesto a otro artista porque su música “es única” y solo quieren ser ellos mismos.

“No hemos querido ser ni los más grandes ni los más chiquitos, simplemente hemos querido seguir nuestro camino, sin abandonar nuestra línea musical”, señalan.

