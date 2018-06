“Estamos viendo cómo llegar a los ‘gamers’ más allá de la consola”: Microsoft

Los Ángeles, 13 jun (EFEUSA).- Llegar “a la mayor cantidad de jugadores” en “las pantallas que ellos quieran” más allá de la consola es la estrategia global y diversa de Microsoft para Xbox, dijo hoy Priscila Cordero, gerente sénior de Marketing de Xbox.

“Para nosotros, tener la consola es una parte importante para los ‘gamers’ (fans de los videojuegos), que tengan esa experiencia en sus salas y mantener eso como una experiencia primordial para ellos. Pero también estamos viendo cómo llegar más allá de la consola: Estar donde quieren estar los jugadores, a través de todos sus dispositivos”, explicó Cordero.

La directiva mexicana de Xbox subrayó, además, la libertad con la que contarían los aficionados si pudieran disponer del “contenido importante” en todo tipo de pantallas, ya fueran “celulares, tabletas, PC o consola”.

Microsoft y su consola Xbox One X han sido protagonistas destacados en la feria E3 de videojuegos, que se celebra estos días en Los Ángeles y donde esta compañía impresionó al sector anunciando en su conferencia previa novedades, como “Halo Infinite”, “Forza Horizon 4”, y “Gears 5”.

Más allá del software, el máximo responsable de Xbox, Phil Spencer, dejó entrever que ya están trabajando en las consolas que vendrán después de Xbox One X, que fue presentada el año pasado, así como en un servicio de juego por “streaming” (emisión en línea); un modelo de comercialización que recuerda al de Netflix en televisión o al de Spotify en música.

Xbox ya cuenta con Xbox Game Pass, un servicio de suscripción de juegos en la nube para esta consola con el que, según Cordero, “los ‘gamers’ están muy contentos”.

No obstante, las declaraciones de Spencer sugirieron que ese nuevo servicio de “streaming”, uno de los horizontes de futuro para esta industria, buscaría ofrecer juegos para todas las pantallas, un aspecto que cambiaría la lógica actual de lanzamientos en exclusiva para cada dispositivo.

De cualquier forma, Cordero aseguró que en la actualidad su consola no tiene rival, ya que “los juegos se ven mejor y se juegan mejor a través de Xbox One X”.

“Es ahora la mas poderosa del mercado y realmente toma todo el potencial de los juegos que tenemos, tanto los de los de ‘first party’ de estudios de Microsoft como los de ‘third party’ (desarrolladores que trabajan para más de una distribuidora)”, afirmó.

“Xbox One X se hizo en respuesta a lo que nos llevaban ya pidiendo unos años: Tener la mejor consola, la más poderosa, las mejores especificaciones para poder aprovechar los juegos al máximo y las gráficas de 4K”, añadió.

Microsoft también anunció durante la E3 la incorporación a Microsoft Studios de los estudios The Initiative, Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs y Compulsion Games, con los que, según Cordero, reforzarán su intención de llegar “a todas las audiencias” con un amplio rango de juegos.

“Creo que es una parte muy importante para Xbox poder tener contenido para todos. Si te gusta jugar a ti en tu consola, solo, en tu pantalla y jugar a ‘Gears 5’, buenísimo; si te gusta jugar en línea con ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’, pues cada quien tiene sus opciones. Es importantísimo para Xbox tener la diversidad de productos para poder aprovechar todo eso”, argumentó.

