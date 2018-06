Salseros NG2 lanza nuevo disco fusionando el reguetón y bachata con guajira

San Juan, 12 jun (EFEUSA).- El grupo puertorriqueño de salsa NG2, ya con 15 años de carrera, ha lanzado su nueva y séptima producción, “#Conceptos”, que incluye fusiones de salsa con reguetón, además de un cuatro puertorriqueño en una bachata que después pasa a una guajira.

Sus voces principales, Norberto Vélez y Gerardo Rivas, también incluyeron en el álbum un par de temas con la orquesta N’Klabe -con la que en febrero de 2017 emprendieron una gira por México-, mientras que en el sencillo de “Salsa con reggaeton” colaboró Wiso G, uno de los pioneros del género urbano latino.

“Lo diferente a otros es que tenemos la creatividad y el potencial de poder crear lo que queramos, musicalmente hablando. Poco a poco vamos demostrando eso, que somos creativos, que somos músicos y que incluimos nuestras ideas y hacemos lo que nos da la gana”, resaltó Vélez.

Rivas, por su parte, dijo que la idea de la orquesta es no parecerse a ninguna otra ni “ser del montón” y por tener la libertad de trabajar de manera independiente bajo su empresa, Newborn Music.

“La mayoría de las veces, por no decir siempre, vamos por el lado contrario y diferenciar de los demás. Tener dos personas en un grupo y que tengan conexión es bien complicado”, indicó el hijo de Jerry Rivas, uno de los tres cantantes de El Gran Combo de Puerto Rico.

“Secreto” es el tema en el que incluyeron el cuatro puertorriqueño, interpretado por Edwin Colón Zayas, y que arranca al ritmo de la bachata y brinca a una guajira.

Sobre la colaboración de Wiso G en “Salsa y reggaeton”, tema escrito por José Juan Hernández, Rivas admitió que si el veterano rapero no grababa con éstos, no iban a incluir a otro artista urbano.

“Como que no había otra persona que le sumara a esto. Nos podíamos ir de la ola nueva que están bien pegados, pero no tienen el lápiz de Wiso”, dijo Rivas, quien también grabó varios de los instrumentos de percusión en “#Conceptos”.

El dúo también grabó “Pasan las horas”, un rumba con un “big band” y escrita por Vélez e inspirada en la destrucción que provocó el huracán María.

“Esa canción nació varios días después del paso del huracán. Salí un día a buscar agua o gasolina y le había pedido a un amigo que me enviara un ritmo de un guaguancó y empecé a improvisar. No me fui por la onda de que se fue la luz, sino más neutral, de mi vivencia y de muchos otros”, relató Vélez.

No es extraño que NG2 fusione la salsa con otros géneros en sus producciones, pues en su pasada, “Elementos”, también probaron el vallenato, el pop y el rock.

Asimismo, el grupo ha contado en pasados discos con las participaciones del merenguero puertorriqueño Elvis Crespo y el dominicano Ruby Pérez, así como el veterano salsero Luisito Carrión, el cantante cristiano Abraham y el artista urbano Divino.

“#Conceptos”, a su vez, es el segundo disco de NG2 que lanzan de manera independiente, después de publicar sus primeros cinco bajo Sony Music.

“No nos arrepentimos de este momento de tener el control 100 % del producto. Hemos aprendido a cantazos, ver qué se puede hacer y que no, qué funciona y qué no”, dijo Rivas, intérprete de éxitos como “Ella menea”, “De carne y hueso” y “Mi salsa se respeta”.

Rivas añadió que a pesar de la devastación del huracán María sobre Puerto Rico, la agrupación siguió viajando y presentándose en festivales de música en los Estados Unidos, así como en México, una de las plazas de mayor demanda.

