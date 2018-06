Durant: “El gran premio es haberme hecho mejor jugador y persona”

Cleveland, 9 jun (EFE).- El alero Kevin Durant, a sus 29 años, ya tiene en su haber dos títulos de Liga y dos premios de Jugador Más Valioso (MVP) consecutivos en las Finales de la NBA, algo que, según reconoció, sólo ha sido posible gracias a su equipo, los Warriors de Golden State con los que proclamó campeón al imponerse por 4-0 a los Cavaliers de Cleveland.

“Es el resultado de toda una temporada”, declaró Durant al concluir el partido con una aportación de un triple doble (20 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias).

“Levantarme todos los días, ir a trabajar con estos compañeros es increíble. Al final te hace ser mejor jugador y persona”, aseguró.

Los Warriors, que ya cuentan tres títulos en las últimas cuatro temporadas y seis en la historia del equipo, lograron mejorar con la llegada de Durant que promedió 28,7 puntos; 10,7 rebotes y 7,5 asistencias por partido durante las Finales.

Además consiguió en el cuarto partido su primer triple-doble en los playoffs y fue decisivo en el tercer partido al aportar 43 puntos, incluido el triple a falta de 49.8 segundos para el final del tiempo reglamentario.

Su compañero de equipo, el base Stephen Curry, quien se postuló para el premio y que acabó como líder encestador del cuarto partido al conseguir 37 puntos, incluidos siete triples, seis rebotes y cuatro asistencias, acabó la serie con 22 canastas desde fuera del perímetro, pero el jugador decisivo siempre fue Durant.

Curry admitió que los elogios individuales son “una especie de validación”, pero que el título de los Warriors era lo más importante porque además les había costado “muchísimo” ganarlo.

“Me siento orgulloso de todo lo que aportó en el campo con mi juego, pero mucho más cuando miro a mis compañeros y siento que les he dado todo mi apoyo y ayuda”, subrayó Curry.

“KD ha sido increíble estos últimos dos años, especialmente en las Finales, y merecedor de dos MVP consecutivos. Voy a ser su mayor admirador”, reconoció

La votación final para decidir el premio de MVP fue de 7-4 favorable a Durant.

“La realidad es que he ganado el premio por Curry que nos ha ayudado a conseguir dos títulos consecutivos que eso es lo que realmente cuenta”, destacó Durant.

“No creo que a nadie le preocupe ese tipo de cosas. Me alegro de haber jugado un gran partido esta noche, ganarlo y acabar la serie”, añadió.

Durant (2), LeBron James (2016) y Andre Iguodala (2015) son los tres jugadores que se han repartido el premio de MVP en las cuatro últimas Finales que han disputado los Warriors y los Cavaliers.

El alero estrella de los Warriors se convierte en el undécimo jugador en ganar el MVP de las Finales en dos ocasiones, uniéndose al seis veces ganador Michael Jordan, tres veces Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Tim Duncan y James, y dos, Kobe Bryant, Larry Bird, Hakeem Olajuwon, Willis Reed y Kareem Abdul-Jabbar.

Durant también es el sexto jugador en ganar el premio en años consecutivos, con Jordan, O’Neal, James, Olajuwon y Bryant entre otros.

Desde el 2009, el premio lleva el nombre del legendario expívot de los Celtics de Boston, Bill Russell, 11 veces campeón de la NBA, que fue el encargado de entregarle el trofeo a Durant.

Durante la etapa como jugador de Russell todavía no estaba establecido el premio de MVP, que comenzó a otorgarse a partir de las Finales de 1969, año en el que lo ganó Jerry West con Los Ángeles Lakers.

