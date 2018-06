Decenas de aficionados reciben al técnico argentino Matías Almeyda en México

Guadalajara (México), 8 jun (EFE).- Unos 200 aficionados de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano recibieron este viernes al argentino Matías Almeyda, entrenador del equipo, a quien le mostraron su apoyo y le pidieron que se quedara en su cargo.

Ante la inminente salida de ‘el Pelado’ del club rojiblanco, los fanáticos recibieron al argentino con lágrimas y gritos como “No te vayas, Matías, por favor”, “estamos contigo, ésta es tu casa”, “siempre te vamos a respaldar” y “eres grande”.

También desplegaron una manta en la que agradecían al entrenador por darles “tantas alegrías”.

Recién desembarcado de su natal Argentina donde pasó varias semanas de vacaciones, Almeyda se mostró sorprendido por el recibimiento de los hinchas a quienes agradeció el gesto, el cual no olvidará “nunca”, aseguró.

“La gente siempre se ha manifestado muy bien conmigo y soy un agradecido a todos ellos. La verdad esta demostración de cariño es bastante especial para mí”, dijo el técnico a los medios.

Agregó que este cariño lo ha generado “un Chivas ganador y que ha competido en todos los torneos”, aunque no quiso ahondar en el tema de la crisis por la que atraviesa el club.

Almeyda llega a Guadalajara para resolver su relación con Chivas, cuya directiva lo “invitó” a salir del equipo debido a múltiples diferencias que se agudizaron en las últimas semanas con la salida de jugadores claves como el portero Rodolfo Cota, el centrocampista Rodolfo Pizarro y el defensa Osvaldo Alanís.

Dijo que desde Argentina siguió “la telenovela” del problema de Chivas mediante las redes sociales y sintió el apoyo que le expresaron tanto de la afición como de los jugadores.

El argentino es uno de los nombres que ha sonado para sustituir al seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio, en caso de que el estratega no siga al frente de México después del Mundial de Rusia 2018, una posibilidad que por ahora no está en su mente.

“Hay que esperar, primero tengo que resolver este tema que tenemos y después veremos”, concluyó.

El timonel se reportará este fin de semana en Verde Valle, centro de entrenamiento de Chivas, donde los aficionados tienen planeada una concentración para acompañarlo.

