Kevin Durant fue mejor que LeBron James y Warriors están a un triunfo del título

Cleveland (EFE) – El alero Kevin Durant reivindicó su condición de líder indiscutible y con un doble-doble de 43 puntos, incluidos seis triples, 13 rebotes y siete asistencias, encabezó el ataque balanceado de los Warriors de Golden State que vencieron a domicilio 102-110 a los Cavaliers de Cleveland en el Tercer Partido de las Finales de la NBA, que dominan por 3-0 al mejor de siete.

Los Warriors, que defienden el título de campeones, están a un triunfo más de revalidarlo, algo que pueden conseguir el viernes, cuando en el mismo escenario del Quicken Loans Arena, de Cleveland, disputen el Cuarto Partido.

La historia de los playoffs de la NBA no ha tenido nunca a un campeón que haya podido remontar una desventaja de 0-3 en una serie (0-131) y los Warriors se encuentran a tan sólo una victoria más de conseguir su tercer título en los últimos cuatro años.

Durant, ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de las pasadas Finales, surgió con su mejor baloncesto de los playoffs en el momento que más lo necesitó su equipo, cuando el base estrella Stephen Curry y el escolta Klay Thompson, no tuvieron su mejor inspiración encestadora.

Pero Durant desde la primera parte, en la que anotó 24 puntos, hizo posible que los Warriors se fuesen al descanso con apenas la desventaja de 58-53 en el marcador.

Después en la segunda, con la ayuda de todo el equipo consiguió remontar en el tercer cuarto como ya es habitual en los Warriors para acabarlo arriba (81-83) y sentenciar, como sucedió en el Segundo Partido, en los dos últimos minutos.

Durant lo hizo todo bien en el campo para concluir el partido con 43 minutos disputados, en los que anotó 15 de 23 tiros de campo, incluidos 6 de 9 triples, y estuvo perfecto desde la línea de personal.

Además capturó 12 rebotes defensivos, siendo el mejor del partido dentro de la zona, recuperó un balón, perdió tres y cometió tres faltas personales.

Durant fue el jugador que siempre surgió con la canasta decisiva como sucedió a falta de 49.8 segundos para el final del partido cuando anotó un triple monumental y que decidió el triunfo de su equipo al poner un parcial de 100-106 del que ya no pudieron recuperarse los Cavaliers.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, admitió que la canasta fue la jugada decisiva del partido y la que sentenció la victoria de su equipo.

Junto a Durant, otros cinco jugadores, incluidos los otros cuatro titulares, tuvieron números de dos dígitos, incluido Curry que después de haber batido la mejor marca en las Finales con nueve triples en el Segundo Partido, esta vez llegó frío y sin inspiración al Quicken Loans Arena, donde acabó con 11 tantos después de anotar 3 de 16 tiros de campo, incluidos 1 de 10 triples.

Lo propio sucedió con Thompson, que apenas logró 10 tantos tras haber fallado 7 de 11 tiros de campo 3 de 5 triples, mientras que el ala-pívot Draymond Green y el novato Jordan Bell, que salió de reserva y se convirtió en el sexto jugador, también lograron 10 puntos.

Bell capturó seis rebotes que fueron importantes para los Warriors que al final perdieron la batalla bajo los aros con 47 de los Cavaliers por los 37 balones que ellos capturaron bajo los aros.

Otro factor ganador de los Warriors fue el escolta Andre Iguodala, que se había perdido los seis partidos anteriores de playoffs, y en su vuelta como reserva jugó 22 minutos para conseguir 8 puntos tras anotar 3 de 4 tiros de campo, y 2-2 desde la línea de personal.

Iguodala, que marcó al alero estrella LeBron James, hizo una gran labor defensiva y también aportó dos rebotes, dio una asistencia, recuperó un balón, perdió un balón y cometió tres faltas personales.

El mejor encestador de los Cavaliers fue de nuevo James que aportó un triple-doble de 33 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes, que al final no pudo salvar al equipo de Cleveland de acercarse al abismo de la eliminación.

James jugó 47 minutos en los que anotó 13 de 28 tiros de campo, pero sólo 1 de 6 triples, y acertó 6 de 7 de personal, además de recuperar dos balones, perder cuarto y poner dos tapones.

Mientras que el alero Kevin Love también logró un doble-doble de 20 puntos y 13 rebotes. Los escoltas Rodney Hood, que salió de reserva, y J.R., de titular, aportaron 15 y 13 tantos, respectivamente, para ser los otros dos jugadores de los Cavaliers que tuvieron números de dos dígitos.

El base español José Manuel Calderón no tuvo ningún minuto por parte del entrenador de los Cavaliers, Tyronn Lue.

El cuarto partido se jugará en el mismo escenario del Quicken Loans Arena, de Cleveland, el viernes.

