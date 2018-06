La actriz mexicana Adriana Barraza explora en teatro el miedo a la enfermedad

Miami, 6 jun (EFEUSA).- La actriz mexicana Adriana Barraza, candidata al Oscar y reciente ganadora del Premio Platino de Honor, protagoniza “Caricias y ausencias”, una obra de la venezolana Naher Jacqueline Briceño en torno a la “confrontación familiar que provoca el miedo a las enfermedades”, que se estrena este viernes en Miami.

En una entrevista con Efe la mexicana expresó que ella misma ha vivido esa experiencia no solo con su propio padecimiento de cáncer en 2015, sino con la muerte de su padre, que sufría de demencia senil.

“Lo humano es que el miedo, la confusión, la no aceptación pueden hacer que haya confrontaciones, porque el pilar de la familia, que puede ser el padre o la madre, se está desbaratando”, expresó.

Esa reacción “humana” centra “Caricias y ausencias”, una obra escrita y dirigida por Briceño que se presentará durante dos fines de semana de junio en el Teatro Prometeo del Miami Dade College (MDC), en la Pequeña Habana miamense.

La actriz, que ha sido candidata también al Globo de Oro y al premio SAG, aseguró que “siempre que un padre o madre se enferma crea muchos conflictos” entre los hijos, sin importar si se llevan muy bien, debido al miedo, la angustia y la incertidumbre que producen las enfermedades.

La mexicana, de 62 años, explicó que personifica en la pieza a una enferma de Alzheimer para lo cual tuvo que sumergirse no sólo en el mundo de estos pacientes, sino “especialmente” en el de sus familiares.

“Finalmente lo único que te hace fuerte es la unión de tu familia”, expresó la actriz, quien ganó recientemente el Premio Platino de Honor 2018, que distingue a películas y cineastas de Latinoamérica, España y Portugal.

La mexicana confesó que le huía a ver películas sobre Alzheimer, así como le temió pronunciar la palabra cáncer cuando enfrentó esta enfermedad hace tres años, situaciones que ya superó.

“Me di cuenta que ahora soy mejor persona”, dijo. “Finalmente estos trances tan duros, tan terribles, son una enseñanza de vida no solo para quien lo padece sino para quienes lo rodean”, agregó.

La actriz, que vive entre Buenos Aires y Miami, reparte su tiempo entre el cine, el teatro, la televisión y el estudio de actuación que tiene en el sur de Florida.

Barraza ha actuado en más de cincuenta películas, unas sesenta producciones teatrales, ha participado en numerosos programas de televisión y trabajado con la cadena Televisa durante 16 años como actriz, productora y directora de varias telenovelas.

Así como la comida, de la cual no tiene una especial, dice que aprecia todas sus actividades y le gusta “probar cosas nuevas”.

La escenografía de “Caricias y ausencias”, que se representa en español con subtítulos en inglés, es de Jorge Noa y Pedro Balmaseda de Nobarte, y además de Barraza actúan su esposo, Arnaldo Pipke, Anna Sobero y Rodolfo Jaspe.

Barraza se mostró además dichosa por la inauguración, que hará en julio próximo en Miami, de su propia compañía de teatro, la Adriana Barraza Veritatem Theater.

Explicó que lo hará con la obra “Éramos cuatro”, también escrita y dirigida por Briceño, y en la que actúa también su esposo, con el que dijo se siente “muy cómoda” trabajando desde hace quince años, así como Jorge Hernández.

Barraza además señaló que esta obra hará parte de la edición 33 del Festival Internacional Hispano de Teatro de Miami, que tendrá justamente como sede el teatro Adriana Barraza Black Box, de la ciudad.

Por otro lado, preguntada sobre la participación de latinos en Hollywood y la crítica sobre los papeles estereotipados que suelen hacer, la artista dijo que ella “ha hecho de todo”.

Destacó su participación en la película “Babel” (2006), de su compatriota Alejandro González Iñarritu, por la que fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto.

“La industria norteamericana tiene como protagonistas usualmente a los norteamericanos, la mexicana a mexicanos y así con colombianos, venezolanos…”, matizó.

Explicó que ella ha gozado de buenas oportunidades y que muestra de ello es que acaba de protagonizar una película independiente, “Coyote Lake”, actualmente en postproducción, que está basada en “El malentendido”, de Albert Camus.

“No sé si algún día tenga la suerte de protagonizar por encima de los norteamericanos”, manifestó.

Related