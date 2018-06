Jeremy Renner y Jon Hamm “persiguen” las amistades de la infancia en “TAG”

Miami, 6 jun (EFEUSA) .- Lejos de su fama y el brillo de Hollywood, los actores estadounidenses Jon Hamm y Jeremy Renner aseguran que las amistades de la infancia deben permanecer como el mar, como demuestran en el film “TAG” , donde un juego de persecución es lo que los mantiene unidos.

“Obviamente no es una panda de hombres mayores jugando a un juego de niños, sino un grupo de amigos. Me gusta que fuera una historia honesta y alegre, sin cinismo”, dice un Efe Hamm, que alcanzó la fama por su papel de Don Draper en la serie “Mad Men”.

En la película “TAG” (del inglés “jugar a un pilar”, “a la mancha”, o al “tú la llevas”), que se estrena el próximo 15 de junio, los actores Jeremy Renner, Jon Hamm, Ed Helms , Jake Johnson y Hannibal Buress mantienen un contacto competitivo hasta en un funeral o en una boda con sus amigos de la infancia.

Y aunque no dejaron atrás los amigos, sí que abandonaron la inocencia de cuando las rodillas no dolían al jugar, y hacen todo lo posible por “cazar” a uno de ellos, Jerry, interpretado por Jeremy Renner (“Marvel: Los Vengadores”) , al que no han llegado atrapar en los 30 años que llevan jugando a este juego.

Renner no se puede poner fácil aunque su propia boda represente un blanco fácil para sus compañeros de infancia y de juego.

Con tal de perder su imbatibilidad, uso hasta el límite de sus habilidades para el rodaje y acabó con fracturas en los dos brazos.

Le ocurrió “cuando se pasaba muy bien”, asegura, aunque luego “no le hizo tanta gracia”.

“Después de estar en el hospital y de volver al trabajo, ya me volví a pasar bien”, dijo Efe Jeremy Renner, que tuvo un “límite” en los rodajes de “TAG” y de “Los Vengadores”, que grabó. en proceso de recuperación.

El nivel de competitividad de los protagonistas de esta comedia, dirigido por Jeff Tomsic, es palpable: “¡Ahora sí, con mi hija de cinco años y sus amigos!” Obviamente que les doy una paliza!, Dice Renner.

“Seamos justos, es el mejor en la película porque el guión así lo manda”, bromea su compañero de reparto Hamm, que confiesa no tiene la misma experiencia en películas de acción que tiene Renner, aunque “podría intentarlo”.

Hamm, que interpreta un ejecutivo que interrumpe una entrevista con el Wall Street Journal para continuar un año más con el juego, considerando que es el momento actual político, social y económico, el mensaje de la película “más importante que nunca”.

“No te olvides de pasarlo bien, no te olvides de tus amigos, no te olvides de dónde vienes. Estas son las cosas que tienen valor y que te mantienen joven y ocupado”, asevera Hamm.

Y aunque el argumento puede parecer “ficticio” o “absurdo”, dado Renner, la película está basada en la historia de un grupo de diez amigos de Spokane (Washington) que continúan, tras más de tres décadas, irrumpiendo en bodas, funerales, partos o reuniones durante un mes cada año.

“Les ha guardado juntos, en los buenos momentos y después de todo sigue siendo amigos. Eso es valor a la película”, dice un actor estadounidense Jake Johnson (“New Girl”).

Así lo considera Hamm, que aunque confiesa que se puede pensar que “están ‘pirados'”, lo ve como “pura alegría”.

“Estos chicos se quieren a otros, es fabuloso. Cuando los ves haciéndolos las sonrisas en sus caras”, asegura de este grupo llamado “

Quien es la pandilla para la boda de Jerry en “TAG” es el actor Ed Helms, considerado “el alma” del juego.

“No soy una persona dotada con un gran físico. Soy una torpeza, soy rara, pero me pagan mucho dinero por eso. Gané la lotería de la forma del amigo”, dijo a Efe el actor de “Resacón en Las Vegas”, que esta vez salvó sus dientes en la película, no sin esfuerzo.

Durante la promoción en Miami de su película, los cinco protagonistas irrumpieron en la celebración de una boda en un hotel de la ciudad, algo que fue fabuloso.

“Hubiera sido horrible si hubiéramos interrumpido la boda. Por favor, sea en el convite posterior”, consulte Helms, quien en el video se lanza hacia el altar donde su amigo “intocable” espera recibir los anillos.

Un juego entre la realidad y la ficción que a juicio de Jeremy Renner, el “Ojo de Halcón” de los Vengadores, puede despertar a muchos adultos la necesidad de mantener las amistades de la infancia, y el mar persigue a otros con otro método ” que te llene de energía “.

