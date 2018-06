Cúpula empresarial mexicana busca evitar alza de precios por guerra comercial

México, 6 jun (EFE).- La cúpula empresarial busca evitar el alza de precios en México con un control de la producción nacional y alternativas de mercado tras la guerra arancelaria detonada por el Gobierno de Estados Unidos, informó hoy el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

“Hay que buscar cómo no afectar al consumidor, cuidar los precios internos de la producción nacional e incrementar las fuentes alternativas de abastecimiento”, dijo en rueda de prensa el presidente del CNA, Bosco de la Vega.

Explicó que, en el caso de la carne de cerdo, se buscará que buena parte provenga de Europa, con beneficios arancelarios, para que impacte en lo mínimo al consumidor.

La pasada semana, Estados Unidos impuso aranceles al acero y aluminio mexicanos, y el Gobierno de México respondió con “medidas equivalentes” en una amplia variedad de productos como aceros planos, piernas y paletas de cerdo o manzanas.

De la Vega celebró dichas medidas por ser “fuertes, contundentes y precisas”, con la idea de “generar un contrapeso” en Estados Unidos para que hubiera “presión” contra el presidente Donald Trump.

Afirmó que se buscará la mayor coordinación en toda la cadena productiva para no afectar al consumidor.

En esta rueda de prensa, que fue organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y contó con las principales cámaras sectoriales del país, De la Vega también afirmó que todavía ve “sólido” el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Cada vez es más la presión del sector agroalimentario, lo que influye más en Trump”, agregó.

Se mostró confiado en que, pese a la complejidad de las negociaciones y el enrarecimiento de las conversaciones tras las guerra arancelaria, se mantendrá el TLCAN, ya sea el actual o modernizado.

Finalmente, explicó que la devaluación del peso frente al dólar, cotizándose por arriba de las 20 unidades por billete verde, ha afectado en la maquinaria, equipo y pesticidas del sector agropecuario, si bien la idea es que no repercuta en el precio final.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, valoró positivamente que todos los candidatos a la Presidencia de México vean con optimismo las negociaciones del TLCAN y apoyen este convenio comercial de 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá.

“México no se levantará de la mesa, pero ante cualquier medida en represalia de uno de los socios, México debe responder hasta que la contraparte retire la medida”, remarcó.

Agregó que si bien al empresariado mexicano le interesa una sociedad comercial con Estados Unidos y Canadá, no será “a cualquier costo”.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Marcos Martínez Gavica, consideró que el peso podría depreciarse todavía más frente al dólar en las próximas semanas, a raíz de la guerra comercial, la complejidad de negociación del TLCAN y las elecciones del 1 de julio, en las que se eligen al presidente y otros 3.400 cargos públicos.

