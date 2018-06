Pelé niega conocer algún tipo de soborno para otorgarle a Río la sede olímpica

Río de Janeiro, 5 jun (EFE).- El exfutbolista brasileño Pelé aseguró hoy, al ser interrogado en la condición de testigo de la defensa por un juez, que no tuvo conocimiento de que Brasil hubiera pagado sobornos para favorecer a Río de Janeiro en la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

“Si hubo alguna conversación en ese sentido, fue particular. Yo no estuve en ninguna”, afirmó el considerado mejor futbolista en la historia de Brasil al ser interrogado en una videoconferencia sobre si los promotores de la candidatura olímpica de Río le ofrecieron ventajas indebidas a delegados africanos a cambio de votos por Río.

Pelé fue citado como testigo de defensa por los abogados del expresidente del Comité Olímpico Brasileño (COB) Carlos Arthur Nuzman, uno de los seis acusados en un juicio por corrupción en Brasil por el supuesto pago de sobornos para favorecer la candidatura de Río a sede olímpica en 2016.

El tres veces campeón mundial afirmó que integró la delegación brasileña que viajó a Copenhague en octubre de 2009 para asistir a la elección de la sede olímpica de 2016 como invitado de Nuzman y del entonces gobernador de Río, Sergio Cabral, otro de los acusados.

Agregó que ambos querían montar una “selección brasileña” de famosos para fortalecer las aspiraciones de Río, pero negó ser próximo de los dos acusados. “Nunca tuve un contacto más íntimo con ellos ni con sus familiares”, dijo.

Igualmente dijo haber conocido al senegalés Lamine Diack, que era miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y uno de los acusados de haber recibido los sobornos, pero negó cualquier conversación con el dirigente africano más allá de lo protocolario.

“Me acuerdo que era de Senegal y que era apasionado por Brasil, por su fútbol y por Pelé”, aseguró el exfutbolista, que, más que interrogado, fue elogiado tanto por el juez como por los abogados de defensa, en una conversación poco formal y muy amistosa en la que fue abordado hasta el Mundial de fútbol Rusia 2018.

“Es un honor conversar con el señor. Quiero reiterarle mi admiración. Como pésimo futbolista que siempre fui, el señor fue una referencia, un modelo a ser alcanzado. Es un placer hablar con el señor”, afirmó el juez Marcelo Bretas, titular del séptimo juzgado federal de Río de Janeiro y responsable por el juicio.

El juez, tras los pocos minutos que duró el interrogatorio, le pidió a Pelé, que en los próximos días viajará a Rusia, que ayude a Brasil a conquistar su sexto título mundial.

El mismo juez interrogó en la mañana de este martes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, otro de los miembros de la delegación que representó a Brasil en la elección en Copenhague, y quien negó que la victoria de Río fuese producto del pago de sobornos a miembros del COI.

“Nunca supe de alguna negociación ilegal. Lamento que haya surgido una denuncia ocho años después”, aseguró el exmandatario al atribuir las sospechas al momento de denuncias indiscriminadas que, en su opinión, vive Brasil.

Lula fue interrogado por videoconferencia en su celda en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, en donde está encarcelado desde el 7 de abril para cumplir una condena de 12 años de prisión por corrupción.

Entre los acusados del pago de sobornos para favorecer a Río figuran Nuzman, Cabral, Lamine Diack y el hijo de este último, Papa Massata Diack, ex dirigente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

La Fiscalía los acusa de haber participado en una operación por la cual se pagó un soborno de 2 millones de dólares para supuestamente garantizar al menos uno de los votos de los delegados africanos en favor de Río.

Related