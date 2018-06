Lupe Esparza: “Nadie debe crucificar el reguetón”

Mérida (México), 1 jun (EFE).- El reguetón basa su éxito en su riqueza rítmica, aseveró José Guadalupe Esparza, compositor, productor y director del grupo de música norteña y cumbia mexicana Bronco, y añadió que “aunque tiene letras bonitas, románticas y pornográficas, nadie debe crucificar esa corriente musical”.

A su llegada a la ciudad de Mérida, donde este 1 de junio ofrecerá un concierto como parte del Tour Primera Fila, el líder del grupo originario de Apodaca, Nuevo León, dijo a Efe que el respeto es la base para seguir cabalgando con éxito ante la llegada de nuevos ritmos como el reguetón.

“Nosotros no tenemos que afrontar otros ritmos que no sean los nuestros”, abundó.

Acompañado de Ramiro Delgado, Javier Cantú, así como sus hijos José Adán y René Guadalupe Esparza, el vocalista insistió en que se debe respetar el reguetón.

“Nosotros simplemente escuchamos y aplaudimos su éxito; quizá en un futuro tengamos un dueto con algún reguetonero. Ese género es como cualquiera que porta cosas interesantes a la música”, sostuvo.

Para concretar su férrea defensa de los ritmos que promueven J Balvin, Ozuna, Yandel y Farruko, cuyas letras han sido severamente criticados por Aleks Syntek, precisó que “cada quien escucha lo que quiere; el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Al hablar de los 37 años de trayectoria del grupo, Lupe Esparza dijo que están felices “de contar historias musicales cada noche, en cada escenario de México y Latinoamérica”.

“¡Pero vamos por más! No queremos que Bronco sea un grupo del recuerdo; por eso cada día nos reinventamos”, agregó.

Su deseo más ferviente es que Bronco sea un grupo para los milenials, y para capturarlos “nos configuramos a la actualidad, somos vanguardistas, de ninguna manera queremos que nos recuerden como una banda de los ochenta”.

El intérprete de “Amigo Bronco”, “Adoro”, “Si te vuelves a enamorar”, “Oro”, “Libros tontos” y “El Sheriff de Chocolate” anticipó que en los próximos meses grabarán su serie biográfica. “Ya tenemos el libreto de algunos capítulos, pero aún no se concreta en qué televisora. Es muy probable que salga en 2019”, dijo.

“Será una serie que se basará en un sentido humano, no tendrá temas mórbidos ni de escándalo como otros”, expuso, y añadió: “Hablará de nuestra historia; tendremos actores que nos representarán en la etapa de niños y hasta la época actual”.

Esparza agradeció la oportunidad de estar en la tierra de su “amigo Armando Manzanero, que es un orgullo para México”.

“Me pone feliz estar en esta tierra de mujeres bellas, gente hermosa y transparente. ¿Su comida?, qué les puedo decir, si nos acabamos de atascar por su delicia y variedad”, manifestó.

El vocalista agradeció por las cosas importantes que le ha sucedido al grupo durante su reencuentro como Bronco (por cuestiones legales tomaron una pausa y se convirtieron en Gigante de América).

“Surgió el disco Primera Fila y grabamos El corrido de Miguel Rivera, soundtrack de la película Coco de Disney y Pixar, que presentaremos este 1 y 2 de junio en Mérida y Cancún”, precisó.

Dijo que han encontrado un ambiente muy diferente, en el que reinan las redes sociales. “Todo es un poquito más complicado en relación con la época aquella de la Broncomanía de los lochenta ty noventa, pero la verdad estamos contentos del camino recorrido”, sostuvo.

Sin falsa modestia precisó que México y Latinoamérica los siguen arropando y que “gracias a ese cariño Bronco está reenergetizado y rejuvenecido”.

“La presencia de los potrillos (sus hijos René y José) nos enriquece, es increíble, ya vamos por la cuarta fecha en el Auditorio Nacional, seguimos en los palenques más importantes de este país y continuaremos la gira por Estados Unidos y Latinoamérica”, acotó.

Finalmente, reveló la fórmula para la vigencia del grupo: “Todo se lo debemos al trabajo, dedicación y amor por lo que hacemos. Bronco no está aquí por supervivencia, sino para contar historias a través de canciones y para seguir componiendo temas para la familia”.

