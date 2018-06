El resurgir de Luis Miguel, una nueva “época dorada” gracias a la ficción

México, 31 may (EFE).- Antes del estreno de “Luis Miguel. La serie” los actores prometían que saldría a la luz el lado más humano del ídolo. La promesa se cumplió y no solo eso: la producción ha vuelto a situar en la cúspide al cantante mexicano, quien vive una nueva etapa de oro tras superar la crisis más dura de su carrera.

Cada capítulo de la serie, que se emite por Netflix y Telemundo, es esperado con impaciencia por millones de seguidores, ansiosos por seguir ahondando en la vida personal de una figura que se ha caracterizado por su hermetismo.

Conocer los secretos de un cantante que “eludía” todo lo relacionado con su intimidad y prácticamente no ofrecía entrevistas es una de las claves del éxito de la producción, comenta a Efe Javier León, quien ejerció como asesor de la serie.

A lo que se añade, continúa el autor del libro “Luis, mi rey”, la propia fuerza que contiene la historia del Sol de México, que cuenta con unos “picos dramáticos impresionantes”.

Desde que se estrenara la serie, las búsquedas en Google sobre el cantante -a quien da vida Diego Boneta- se han disparado.

Ahora, los rastreos que hay cada semana sobre Luis Miguel superan con creces los registrados cuando ocurrieron algunos de los episodios más desafortunados de su carrera reciente.

Sus abandonos de conciertos, cancelaciones y escándalos por demandas protagonizaron un periodo de crisis por el que, en 2015, su trayectoria parecía haber tocado fondo.

No obstante, la ruptura de siete años de silencio discográfico con “¡México por siempre!”, lanzado a finales del pasado año, y los éxitos cosechados gracias a la serie han confluido para crear otro “punto de inflexión” en la vida del artista, asevera León.

Tras un periodo de “oscuridad absoluta”, en estos momentos “estamos ante una nueva etapa dorada de Luis Miguel”.

Dentro de su gira actual, el cantante contempla 24 conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, de los cuales ya ha realizado la mitad.

Inicialmente solo estaban agendadas tres citas en el recinto capitalino, pero poco a poco se fueron sumando nuevas fechas debido a que consigue agotar todas las entradas.

En las plataformas digitales, el artista de 48 años está batiendo récords, y en Spotify ha logrado posicionar en el top 200 de México tres decenas de sus canciones de manera simultánea.

Así se han producido situaciones tan curiosas como que “Culpable o no”, tema que lanzó en 1988, está desde hace días entre las cinco canciones más escuchadas en el país, compitiendo con los éxitos del momento.

Aunque en la vida real Luis Miguel goza de un protagonismo indiscutible, si hay un personaje que en la ficción le hace sombra es el del padre del artista, el español Luisito Rey, a quien interpreta de forma magistral el actor Óscar Jaenada.

Los abusos que, según la serie, el cantaor cometía -entre ellos sobornar a un médico para que le diera efedrina a Luis Miguel- han hecho de él un antagonista detestado, que ya han aprovechado algunas marcas para comercializar productos como una camiseta con el texto “Te odio, Luisito Rey”.

Incluso el presidente de México, Enrique Peña Nieto, echó mano a Luisito Rey cuando, en las redes sociales, le preguntaron quién cree que es el personaje más despreciado en el país.

Víctor Hugo Sánchez, periodista especializado en espectáculos que cubrió durante una década a Luis Miguel, sostiene que el artista ha de estar “bien asesorado”, así como “decidido a remotar su carrera”.

Además de ponerse a dieta y abrirse a los medios (a quienes saludó tras el primer concierto de su gira, algo hasta ahora impensable), el intérprete de “La incondicional” ha dado “el gran paso de salir a contar su verdad”.

Eso sí, remarca el periodista, “no olvidemos que la serie es lo que él nos quiere contar”, dado que tiene su visto bueno y está basada en su versión de los hechos.

¿Volverá el astro a tropezar con la misma piedra? Sánchez lo pone en duda: “No, no creo que vaya a entrar en crisis; creo que va a mantenerse como lo hemos venido viendo, levantándose, renaciendo”.

“No creo que vaya a desperdiciar esta oportunidad”, valora el periodista, quien asegura que Luis Miguel es “la última gran estrella que ha dado México” en el terreno musical.

