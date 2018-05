La compañía Valve retira el polémico videojuego que simula un tiroteo escolar

Portland, 30 may (EFEUSA).- La compañía Valve Software decidió no publicar el videojuego “Tirador Activo” que permitiría a los jugadores convertirse en el autor de un tiroteo escolar tras las denuncias de padres de víctimas de recientes sucesos similares, informan hoy medios locales.

La empresa, con sede en Bellevue, en el estado de Washington, indicó en un comunicado emitido en la tarde del martes que no pondrá a la venta en su tienda digital Steam el videojuego, desarrollado por la empresa Revived Games y publicado por la empresa Acid, ambos con sede en Moscú, tal y como tenía previsto.

Padres de estudiantes que fueron víctimas del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, en el sur de Florida, acusaban a los desarrolladores del videojuego de ser “personas enfermas” y se sumaron a una petición en internet que alcanzó las 100.000 firmas a través de la plataforma Change.org.

El videojuego, listo para su debut para computadoras el próximo 6 de junio a través de Steam, la mayor plataforma digital de juegos para ordenadores del mundo, permitía al jugador matar policías y civiles (estudiantes, profesores) mientras caminaba por una escuela con un rifle de asalto.

El juego incluía una cláusula de exención de responsabilidad en la que pedía al usuario que no se tomase en “serio nada de esto”, pues se trataba únicamente de una “simulación.

“Si deseas lastimar a alguien o personas a tu alrededor, solicita ayuda de los psiquiatras locales o marca el 911 (o aplicable). Gracias”, decía la cláusula.

Valve aseguró además que no van a trabajar con desarrolladores que supongan un peligro para sus clientes o para la empresa como Revived Games y Acid, que, indican hoy medios locales, están a cargo de la misma persona, que se hace llamar Ata Berdiyev.

Tras conocer la decisión de Valve, Ferd Guttenberg, padre de la joven de 14 años Jamie que falleció en el tiroteo de Parkland en febrero pasado, mostró su satisfacción por esta “increíble noticia” en su cuenta de Twitter.

El pasado domingo Ryan Petty, padre de otro alumno muerto en el tiroteo de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, pidió que fuese cancelado el lanzamiento del videojuego.

“Es repulsivo que una compañía trate de obtener beneficio de una tragedia que afecta a nuestros colegios en todo el país”, dijo Petty, para subrayar que “mantener a nuestro hijos seguros es un asunto real y no un juego”.

Otros padres de víctimas del colegio se unieron a Petty en su crítica al videojuego y aseguraron que “desensibiliza a los jóvenes respecto de una tragedia” como esta.

En el videojuego el jugador puede elegir su papel, “luchar o destruir, ser el bueno o el malo (…), ser un miembro de elite de SWAT o un tirador”. “La decisión es tuya”, describe el juego.

