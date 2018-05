Defensa de Weinstein preocupada por “presión” en torno a su caso

Nueva York (EFEUSA).- La defensa de Harvey Weinstein expresó su preocupación por la “presión” que ha rodeado al caso del hasta hace poco poderoso productor de Hollywood, acusado de violación y otros delitos sexuales y quien el pasado viernes quedó en libertad bajo fianza, revelaron medios locales.

Después de un encuentro a puerta cerrada con un juez y asistentes del fiscal del distrito de Manhattan, el abogado defensor Benjamin Brafman manifestó a periodistas que entre sus preocupaciones está la “publicidad” que ha tenido el caso durante el fin de semana.

Weinstein compareció el viernes ante un juez en Nueva York y, de acuerdo con el portal Page Six, Brafman pidió esta reunión a puerta cerrada para “dejar claro” que no está “contento con esos asuntos” al juez de la Corte Suprema Manhattan James Burke, que supervisa el proceso de selección del gran jurado.

“La presión que se ejerce sobre la Fiscalía exigiendo que se proceda con una acusación o un enjuiciamiento de Weinstein es una presión inapropiada, no tiene precedentes y me preocupa”, manifestó el letrado, según ABC.

Brafman consideró además “absurda” una de las denuncias en las que se basa la acusación contra el productor sobre una violación presuntamente ocurrida en 2013 e indicó que Weinstein mantuvo una relación consensuada durante 10 años con la mujer.

Además, el abogado calificó de “grave” el estado mental de Weinstein, de 66 años, e indicó, según recoge el New York Post, que este es un “caso extraordinario” .

El pasado viernes se vio a Weinstein por primera vez esposado, pero a pesar de todo sonriente, al salir de la comisaría a la que ingresó para ser arrestado.

El productor compareció ante un juez para conocer, por primera vez, los cargos en su contra.

Weinstein es acusado de cargos de violación y otros delitos sexuales por actos presuntamente realizados en 2013 y 2004.

Aunque no se ha facilitado la identidad de las víctimas, existe una denuncia de que en 2004 Weinstein obligó a la estudiante universitaria y aspirante a actriz Lucia Evans a practicarle sexo oral.

Tras la vista, Weinstein quedó en libertad bajo fianza, aunque tuvo que entregar su pasaporte y sus movimientos estarán vigilados.

