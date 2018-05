Padres de víctimas colegio de Parkland censuran videojuego que simula tiroteo

Miami, 29 may (EFEUSA).- Familias de las víctimas del tiroteo en una escuela de Parkland (Florida) en el que murieron 17 personas han reprobado un polémico videojuego que simula un ataque con armas en las instalaciones de un centro educativo y que saldrá pronto a la venta, informaron hoy medios locales.

El juego “Active Shooter” tiene previsto su lanzamiento el próximo 6 de junio como “simulador SWAT” y permite a los jugadores elegir entre ser “un tirador activo” que siembra el terror en un colegio o un agente de las fuerzas especiales SWAT, cuya misión es eliminar al atacante.

La compañía Revived Games, propiedad de la empresa Acid, es la responsable del lanzamiento de esta versión que espera vender por unos 5 o 10 dólares en el mercado de los videojuegos Steam, una tienda de juegos en línea, recogió el canal local NBC 6 News.

En la nota informativa de responsabilidades, la empresa señala que se trata de un “juego de computadora” y que “solo tiene la intención de entretener y ser una simulación”.

Y agrega que el videojuego, solo permitido a mayores de 18 años, “contiene material no recomendado para menores y aquellos que buscan estimular y establecer visiones políticas”.

El pasado domingo Ryan Petty, padre de un alumno del instituto de secundaria Marjory Stoneman Douglas muerto en el tiroteo el pasado 14 de febrero, pidió que fuese cancelado el lanzamiento del videojuego.

“Es repulsivo que una compañía trate de obtener beneficio de una tragedia que afecta a nuestros colegios en todo el país”, dijo Petty, para subrayar que “mantener a nuestro hijos seguros es un asunto real y no un juego”.

Otros padres de víctimas del colegio se unieron a Petty en su crítica al vídeojuego y aseguraron que “desensibiliza a los jóvenes respecto de una tragedia” como esta.

En el videojuego el jugador puede elegir su papel, “luchar o destruir, ser el bueno o el malo (…) ser un miembro de elite de SWAT o un tirador”. “La decisión es tuya”, describe el juego.

El joven de 19 años Nikolas Cruz, acusado de la matanza en la escuela secundaria, comparecerá en un tribunal de Fort Lauderdale, ciudad a unas 30 millas al norte de Miami, el próximo 21 de junio.

Cruz fue detenido a las pocas horas de la matanza perpetrada con un fusil de asalto en la escuela de Parkland, de la que él había sido expulsado por faltas disciplinarias.

El joven confesó a la policía ser el autor y, según sus abogados, se declarará culpable de todos los cargos con el fin de ser condenado a cadena perpetua y no a la pena capital.

No se ha fijado aún la fecha para el inicio del juicio.

Cruz, arrestado sin derecho a fianza, afronta 17 cargos por asesinato premeditado y otros tantos por intento de asesinato.

