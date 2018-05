Nuevos ciudadanos quieren responder con sus votos a políticas antiinmigrantes

Los Ángeles (EFEUSA).- Un grupo de nuevos ciudadanos estadounidenses, quienes se inscribieron en una lista de cara a las elecciones de junio para elegir al gobernador de California, declararon su compromiso como “Ciudadanos Migrantes 100% responsables con su Voto”.

Con el objetivo de “aumentar la conciencia cívica y política de la comunidad Latina en los próximos 5 años”, el grupo de líderes inmigrantes se propone concienciar a sus semejantes con el fin de aumentar el caudal de votos hispanos.

Convencidos de que “cuatro votos pueden hacer la diferencia”, los recién naturalizados se comprometieron a sumar a, al menos, a una persona más para hacer uso del voto en las elecciones del denominado “Estado Dorado”.

“Si no votamos, no valemos”, dijo Gloria Saucedo, directora del Centro México en Panorama City, California.

“Con el voto es como podremos parar esta ola de racismo (instigada) por políticos como Donald Trump”, aseguró.

Saucedo agregó que “el peso de cada voto” en EE.UU. es importante cuando hay contiendas políticas reñidas en las que 4 ó 5 votos hacen la diferencia.

“Donald Trump a cada rato nos lanza pedradas”, declaró por su parte a Efe Áurea Ortega, de 61 años y nueva votante.

“Debemos de convencer a nuevos votantes para que podamos elegir políticos que no nos hagan daño”, apuntó.

Ortega, originaria de Puebla, México, obtuvo la ciudadanía de Estados Unidos el pasado 7 de mayo y hoy se alistó para votar “por primera vez” el próximo 5 de junio en elecciones primarias de California.

La mujer contó que una organización denominada “Coalición de nuevos votantes” concienciará a “parientes, amigos, vecinos” de naturalizarse para acudir a votar “por políticos que nos defiendan, no por los que nos atacan”.

Albertina Bacelis, de 60 años, hace tres meses levantó la mano para recitar el juramento de lealtad a la bandera de EE.UU. y hoy está lista para votar.

“Es importante convencer a los latinos para que voten por el bienestar de todos”, afirmó.

“Yo salgo a caminar y a platicar con la gente en el parque Río Lindo (de Oxnard, California), y ahí haré conciencia para que voten”, dijo Bacelis.

Por su lado, Consuelo Bravo, de 51 años y proveniente del estado mexicano de Michoacán, declaró que “en EE.UU. el sufragio es necesario para que a uno lo escuchen”.

“A diferencia de México, aquí nuestro voto cuenta”, aseveró sobre la razón principal para marcar una papeleta por su candidato.

Con más de 326 millones de habitantes que tiene el país, en las elecciones presidenciales de 2016, en las que resultó electo el presidente Donald Trump, los votantes reales fueron cerca de 139 millones, por lo que más del 39 por ciento de personas elegibles para votar no se acercaron a las urnas.

Ese abstencionismo incluyó latinos. De los 27,3 millones elegibles para votar, sólo 12,6 millones acudieron a marcar la papeleta electoral, según cifras de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO).

