Trump afirma que vetará cualquier ley migratoria si no tiene fondos para muro

Washington, 24 may (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, aseguró hoy que vetará cualquier legislación de inmigración que surja del Congreso si no incluye fondos para un muro fronterizo y más medidas de seguridad en la frontera.

Trump hizo esas declaraciones en una entrevista emitida hoy por la cadena Fox News, en una advertencia hacia los republicanos moderados de la Cámara Baja que están presionando a su liderazgo para forzar un voto sobre la situación migratoria.

“A menos que incluya el muro, y me refiero a un muro (de hormigón), un muro real, y a menos que incluya una seguridad fronteriza muy fuerte, no obtendrá mi aprobación”, dijo el presidente.

“Hay proyectos de ley en proceso. Estoy viendo uno o dos de ellos. Veremos qué sucede, pero puedo decirles que ahora hay un estado de ánimo para (aumentar) la seguridad fronteriza”, añadió.

En la Cámara de Representantes, algunos republicanos moderados se han unido a los demócratas para apoyar lo que se conoce como una petición de descarga, una maniobra legislativa que, si obtiene una mayoría mínima de votos, obligará a que se abra un debate sobre las leyes migratorias propuestas hasta ahora.

Los republicanos moderados exigen que cualquier acuerdo republicano de inmigración incluya un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, algo a lo que el ala conservadora del partido se ha opuesto.

El propio Trump ha respaldado un camino hacia la ciudadanía para los “soñadores”, pero solo como parte de un paquete legislativo que también incluya fondos para su muro fronterizo y otros cambios migratorios, incluido poner fin a la reagrupación familiar y a un programa de lotería de visas.

“Creo que es hora de obtener todo el paquete”, insistió el mandatario.

