La canción oficial de Rusia 2018™ Live It Up será interpretada por un cartel de lujo

A los futbolistas más aclamados del mundo se sumarán en Rusia algunos de los más grandes artistas de la escena musical internacional. En el marco de una emocionante colaboración entre la FIFA y Sony Music, Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi interpretarán Live It Up, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ producida por el DJ y compositor Diplo.

Antes de la final del 15 de julio, los 80 000 espectadores congregados en el Estadio Luzhnikí y los cerca de 1000 millones de personas que sigan el Mundial por televisión podrán calentar motores con las tres estrellas de la música pocos minutos antes de que los finalistas salten al campo. Hasta que llegue ese momento, la afición tendrá suficiente tiempo para aprenderse la letra de Live It Up, que se publicará en varias plataformas de streaming este viernes, 25 de mayo. El vídeo musical oficial de la Copa Mundial de la FIFA estará disponible a partir del 7 de junio.

“Es un honor que me hayan pedido que actúe en el Mundial 2018. Este evento global reúne a personas de todo el mundo para divertirse, disfrutar y experimentar la magia del deporte. Colaborar con Nicky, Diplo y Era en este proyecto supone una fusión de armonías, sabores eclécticos y géneros musicales. En definitiva, queremos ver al mundo bailando”, afirmó el actor, compositor y artista de fama mundial y ganador de un Grammy Will Smith. “Nunca he cantado una canción con esta proyección internacional, juntando a tantas estrellas para lograr el mejor ambiente”, añadió Diplo.

“Grabar la canción oficial de un Mundial de la FIFA es algo que sucede una vez en la vida. No hay muchos artistas que tengan el privilegio de decir que han sido parte esto. Estoy orgulloso y contento; algún día les diré a mis nietos que yo fui uno de ellos”, comentó Nicky Jam, uno de los nombres más representativos de la música latina y ganador de un Grammy Latino.

“Ser parte de la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018™ está siendo una experiencia increíble y fascinante. Trabajar con artistas de la talla de Diplo, Will Smith y Nick Jam, a los que admiro profundamente, es fantástico y muy divertido. Me encanta el fútbol y estoy deseando que empiece el Mundia”, confesó la nueva sensación del pop Era Istrefi.

La tradición de la canción oficial se remonta a la Copa Mundial de la FIFA™ de 1966 en Inglaterra, con una composición dedicada a la primera mascota oficial, el león Willie. Desde entonces, el programa musical oficial y la mascota oficial se han convertido en un elemento cada vez más significativo de este torneo, ya que permite que tanto aficionados al fútbol como otras personas puedan conectar con el acontecimiento deportivo más grande de su género.

La FIFA y Sony Music llevan muchos años colaborando con éxito en el programa musical oficial. La sinergia que existe entre el fútbol y la música es impresionante, ya que los dos suscitan emociones intensas en los hinchas de todo el mundo. Esta canción —interpretada por el cartel de lujo que se merece el mayor espectáculo del planeta— encarna la emoción, la celebración y la unión que compartirán las gentes de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™», explicó Philippe Le Floc’h, director de la División Comercial.

“Sony Music tiene una larga relación con la FIFA. Cuando hablamos sobre la música oficial para el Mundial de 2018, las dos organizaciones se fijaron como objetivo encontrar una gran canción y que esta fuera interpretada por grandes estrellas”, añadió Afo Verde, presidente y director ejecutivo de Sony Music Latin Iberia. “Estamos muy contentos de que Will Smith, Nicky Jam, Diplo y Era Istrefi formen parte del proyecto, y de poder colaborar estrechamente con la FIFA y nuestra comunidad de artistas para crear la banda sonora del mayor evento del mundo”.

Entre las canciones oficiales de los últimos Mundiales se encuentran: Un’estate italiana, interpretada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini en 1990, Gloryland, por Daryl Hall y Sounds of Blackness en 1994, y La copa de la vida, por Ricky Martin en 1998. En 2002, la canción oficial fue Boom de Anastacia, mientras que el himno oficial fue interpretado por Vangelis, en el que se introdujeron típicos elementos musicales coreanos y japoneses. En 2006, la canción del cuarteto Il Divo The Time of Our Lives fue todo un éxito. El Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira fue la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™ y en la última de edición del torneo en Brasil 2014, la canción oficial fue We Are One (Ole Ola).