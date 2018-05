El Super Bowl LIII buscará un techo abierto; Arizona y Nueva Orleans, nuevas sedes

Atlanta (EFE).- La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) confirmó que la próxima edición del Super Bowl LIII tendrá como prioridad que se pueda jugar con el techo retráctil del Mercedes Benz Stadium de Atlanta abierto, siempre que el clima lo permita.

El Super Bowl LIII se disputará el próximo 3 de febrero de 2019 en el estadio de los Falcons de Atlanta.

“Ciertamente, donde hemos tenido Super Bowls con techos retráctiles, nuestra preferencia es siempre que esté abierto”, señaló Peter O’Reilly, vicepresidente senior de eventos de la NFL. “Lo hicimos en Arizona para el Super Bowl XLIX en un modelo en el que ahí, típicamente no abren el techo, pero lo hicimos para el gran partido nuestro”.

“Pensamos que un techo abierto crea una gran energía al inmueble. Obviamente iremos a varios juegos de los Falcons este otoño y sé que el plan es que el techo esté abierto para varios duelos, dependiendo del clima, así que evaluaremos y ya veremos”, agregó O’Reilly.

Por fallas en su construcción, el techo del Mercedes-Benz Stadium sólo ha podido ser abierto en una ocasión.

El presidente de los Falcons, Rich McKay, cree firmemente que el techo retráctil de 14,5 acres estará totalmente funcional para la temporada 2018, luego de que problemas en su construcción provocaron que se mantuviera cerrado la mayor parte de la campaña de 2017.

Los Falcons jugaron sólo un partido con el techo abierto, su primer juego como locales en una victoria sobre los Packers de Green Bay Packers, que se disputó un domingo por la noche.

“Me encantaría verlo abierto”, comentó McKay sobre el techo para el Super Bowl LIII. “Eso indicaría que tendríamos buen clima”.

La apertura del techo es un proceso que tarda 12 minutos, indicó McKay, y la decisión se debe tomar 90 minutos antes de la patada inicial.

En relación al Super Bowl, la decisión de abrir o cerrar el techo es sólo de la NFL y los directivos de la liga no se apartarán de la ventana de 90 minutos.

La última vez qye el Super Bowl se disputó en Atlanta fue el 30 de enero del 2000, cuando una tormenta invernal paralizó la ciudad antes del juego en el que los entonces Rams de San Luis vencieron 23-16 a los Titans de Tennessee dentro del Georgia Dome.

En ese entonces, el dueño de los Falcons, Arthur Blank, calificó las condiciones climáticas en Atlanta como “una de esas cosas que suceden una vez cada 100 años” y dijo que no era probable que ocurriera de nuevo.

Hace dos campañas, los Falcons perdieron ante los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl LI, que se disputo en el NRG Stadium de Houston, donde el techo retráctil se mantuvo cerrado por la humedad, recordó O’Reilly.

De acuerdo a Accuweather, la temperatura más alta dentro de los primeros 10 días del pasado mes de febrero en Atlanta fue de 20 grados centígrados (69 Farenheit), mientras que la más baja fue de cero grados centígrados (32 Farenheit).

“A menos de que el clima lo impida, incluida la temperatura, nos encantaría tener el techo abierto para realmente exponer al máximo nuestro estadio”, señaló O’Reilly sobre el Mercedes-Benz Stadium.

El miércoles, la liga dio las sede del Super Bowl 2023 a Arizona, donde el University of Phoenix Stadium tiene oportunidad de volver a abrir su techo retráctil para el mayor evento de la NFL,

El estadio de techo retráctil, que se encuentra en las afueras de Phoenix anteriormente celebró el Super Bowl en el 2008 y 2015.

Mientras que el Superdome de Mercedes-Benz en Nueva Orleans será el anfitrión en la edición del 2024.

Esta será la octava vez que el juego se lleva a cabo en el Superdome de 43 años, más que en cualquier otro estadio. Su más reciente Super Bowl fue en 2013, que es recordado por la potencia que sale durante la segunda mitad, lo que resulta en un retraso de 34 minutos.

Después del juego de esta temporada en Atlanta, los próximos tres Super Bowls se llevarán a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami (2020), el Raymond James Stadium en Tampa (2021) y el nuevo Hollywood Park en Los Ángeles (2022).

La decisión se tomó hoy en la reunión anual de primavera de la NFL que se celebra en Atlanta, al igual que el conceder a la ciudad de Nashville, por primera vez, la celebración del sorteo universitario del 2019.

El sorteo se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York desde 1965 hasta 2014, pero la liga lo ha estado moviendo a diferentes ciudades en los últimos años.

Chicago fue la sede en el 2015-16, Filadelfia lo celebró en el 2017 y el sorteo de este año se llevó a cabo en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, el campo de los Cowboys de Dallas.

