Las primarias avanzan en estados del sur de cara a las legislativas

Washington, 22 may (EFEUSA).- Cuatro estados sureños celebran hoy elecciones primarias de cara a los comicios legislativos que se celebrarán este noviembre, en los que también se elegirán decenas de gobernaciones y cientos de escaños en legislaturas estatales.

Georgia, Texas, Arkansas y Kentucky son hoy los protagonistas para escoger a los candidatos que se presentarán en las próximas elecciones, en las que los demócratas tienen la esperanza de arrebatar a los republicanos al menos la Cámara de Representantes.

Los comicios de “mitad de mandato” se celebrarán para renovar los 465 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los cien escaños del Congreso, así como más de treinta gobiernos estatales, lo que podría cambiar el panorama político nacional, ahora totalmente en manos republicanas.

Los texanos escogerán hoy a sus candidatos a la gobernación, mientras que se celebrará también un desempate en el distrito 7º entre las demócratas Lizzie Fletcher y Laura Moser, un territorio donde la exaspirante a la Casa Blanca Hillary Clinton ganó en 2016 y que los demócratas esperan recuperar en estos comicios.

En otras partes de Texas, los demócratas elegirán a sus nominados en escaños y distritos que siguen siendo fuertemente republicanos, pero no se alinean con el presidente Donald Trump.

En el distrito 23º, que se extiende a lo largo de la frontera con México, los demócratas pretenden apoyar a la veterana de la guerra de Irak Gina Ortiz, por encima del candidato afín al senador progresista Bernie Sanders, Rick Treviño. Quien gane peleará por arrebatarle el escaño al republicano Will Hurd.

En Arkansas, los demócratas no controlan un escaño federal desde 2014, por lo que están peleando por hacerse de nuevo con el 2º distrito, que cubre el área de la capital Little Rock y sus suburbios.

Asimismo, el presidente Trump apoyó este lunes al actual gobernador de Arkansas, el republicano Asa Hutchinson, cuyo principal contendiente es Jan Morgan, una ultraconservadora, proarmas, que además ha acusado a Hutchinson de no ser lo suficientemente beligerante en asuntos sanitarios e impositivos.

En Georgia, los demócratas esperan que Stacey Abrams, ex legisladora estatal, gane a su contendiente para la gobernación, Stacey Evans, lo que podría convertir a Abrams en la primera mujer negra en convertirse en gobernadora.

Las expectativas demócratas en Kentucky ilustran la esperanza del partido, ya que el 6° distrito para la Cámara Baja, situado en la segunda ciudad del estado, Lexington, es ahora un campo de batalla que antes daban por perdido.

Y es que aunque ningún demócrata ha ocupado un asiento a nivel federal desde 2012, las oportunidades parecen haberse ampliado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

