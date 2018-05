“The Green Line”, el pódcast “sin filtro” de la Patrulla Fronteriza

Tucson, 21 may (EFEUSA).- Cada domingo, el Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, en inglés) publica “The Green Line”, un pódcast en el que los agentes fronterizos y sus invitados, entre ellos el propio Donald Trump, expresan “sin filtros” sus opiniones bajo el lema “La verdad desde la frontera”.

Desde esta iniciativa que comenzó en 2015 se ha criticado a medios de comunicación, periodistas, grupos de derechos humanos, Gobierno mexicano y, en general, a todos aquellos que se oponen a las posturas migratorias de la presente Administración.

Y su alcance no se queda solo en los 17.000 agentes fronterizos a los que inicialmente iba dirigido, si no a miles de personas que lo descargan para conocer la visión de los agentes sobre lo que sucede en la frontera, o al menos su parte de la “verdad”.

“Actualmente el pódcast es escuchado a través de todos los Estados Unidos, sino también es bajado en otros países como Colombia, en Centroamérica, Brasil, Francia, Inglaterra y España, algo que no nos esperábamos”, dice a Efe Art Del Cueto, vicepresidente de NBPC.

En la ciudad de Tucson (Arizona) se trasmite además por la estación de radio 1030 KVOI y se encuentra disponible en redes sociales y en la propia web “The Green Line”, que toma su nombre del color de los uniformes de los agentes y la línea fronteriza que protegen.

La popularidad del programa se incrementó después de que en mayo de 2016 Trump fuese entrevistado cuando aún era candidato a la Presidencia.

Entre otros invitados de los 207 programas grabados hasta la fecha destacan el senador por Arizona John McCain, y Brandon Darby, editor general del conservador y polémico medio Breitbart News, que patrocina este pódcast.

“Tratamos de ser una voz para los agentes, el poder explicar al publico la realidad del trabajo y del peligro que enfrentan todos los días los agentes de la Patrulla Fronteriza”, explica Del Cueto, quien actualmente es el único miembro del sindicato de la Patrulla Fronteriza involucrado activamente en el programa.

Con un tono duro y desafiante, cada semana Del Cueto expresa sus opiniones sobre diferentes temas que afectan directa o indirectamente a los agentes fronterizos.

“Muchas veces, como representante del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, puedo dar entrevistas, pero estas siempre son editadas, sin embargo en ‘The Green Line’ podemos dar nuestro punto de vista sin filtros”, dice Del Cueto, quien en su programa ha dado un claro apoyo a la construcción de un muro fronterizo con México.

En los últimos programas dieron especial atención a la reciente llegada de una caravana de migrantes centroamericanos a la frontera que provocó la ira del presidente Trump y la movilización de soldados de la Guardia Nacional a la frontera, y que Del Cueto calificó durante el programa como “una invasión”.

Marcos K., agente de la Patrulla Fronteriza que, como es habitual entre los uniformados, no quiso revelar su apellido, asegura que es un fiel seguidor del pódcast.

“Yo trato de escuchar cada programa, creo que es una forma de mantenerse informado. Sé que hay personas que no les gusta lo que se dice, pero es la realidad. Los Estados Unidos no pueden permitir que cualquier persona entre por nuestra frontera”, dice a Efe.

El agente considera “The Green Line” como un enlace informativo en el cual puede “confiar”, visión que no comparten grupos que defienden los derechos de los migrantes.

Uno de ellos es Richard Boren, director de la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, que considera, en declaraciones a Efe, que este programa promueve el “racismo” y que representa solo el punto de vista del sindicato de la Patrulla Fronteriza, que, en su opinión actúa, impunemente y abusa de su poder.

“Sabemos de las criticas y eso quiere decir que también escuchan nuestro programa. Invitamos a cualquiera que quiera venir y compartir su opinión”, invita Del Cueto.

