Jóvenes de Parkland piden a los políticos acción para acabar con las matanzas

Miami, 18 may (EFEUSA).- Jóvenes supervivientes de la matanza escolar ocurrida en febrero pasado en Parkland, al sur de Florida, lamentaron el tiroteo mortal ocurrido hoy en un centro educativo en Santa Fe (Texas) y pidieron a los políticos que tomen medidas para evitar que se repita este tipo de suceso.

La líder estudiantil, Emma González, una de las caras más visibles del movimiento a favor de mayores restricciones a las armas de fuego en Estados Unidos, criticó en Twitter a los políticos por sus habituales mensajes de condolencias.

“(Alumnos de la) Escuela Santa Fe, no os merecéis esto. Merecéis paz durante toda vuestra vida y no solo después de que se ponga sobre vosotros una lápida que lo diga. Os merecéis más que ‘pensamientos y oraciones'”, escribió.

Entre ocho y diez personas han muerto en este tiroteo en el sureste de Texas, cerca de Houston, informó la policía, que indicó que el sospechoso del tiroteo, un joven de 17 años y estudiante del centro, se encuentra detenido y que hay otra persona que está siendo interrogada en relación al suceso, aunque no aclaró el motivo.

La joven activista dijo que después del apoyo que les dieron los compañeros de Santa Fe en sus protestas y manifestaciones tras el tiroteo en su escuela, cometido el 14 de febrero, los alumnos del centro Marjory Stoneman Douglas estarán para “apoyarles a levantar sus voces”.

Otro estudiante de esta escuela secundaria que ha mostrado su indignación por la inacción de los políticos es David Hogg, que lamentó que durante las próximas dos semanas los dirigentes aparecerán en los medios “actuando” como si les importase lo sucedido.

Sin embargo, consideró que en realidad lo “único que quieren es aumentar su índice de aprobación” de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Como González, Hogg mostró su apoyo a los alumnos de Santa Fe y dijo que “luchará por ellos” y criticó un mensaje del senador por Texas Ted Cruz en Twitter en el que el republicano dice que tiene en sus “oraciones” a los estudiantes y personal de la escuela.

“No queremos sus oraciones. Queremos acción. Queremos que proteja a nuestros hijos”, dijo el estudiante, para exigirle “ya” una reforma legislativa que establezca mayor control en el acceso a las armas.

Otra joven de Parkland, Jaclyn Corin, retuiteó un mensaje del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que el mandatario lamentaba lo sucedido en la escuela texana.

“Nuestros hijos están siendo ASESINADOS y lo estás tratando como si fuera un juego. Este es el vigésimo segundo tiroteo escolar solo este año. HACER ALGO”, demandó.

Otro estudiante de Parkland, Alex Wind, fue rotundo al decir en la misma red social que no se puede negar la existencia de un “problema de tiroteos en el país”, pues hay una “perpetua” violencia con armas de fuego.

Fred Guttenberg, cuya hija Jaime murió en la masacre de Parkland, también recurrió a Twitter para lamentar que se hizo realidad su “temor” de que se repitiera un episodio similar antes de que los políticos hicieran algo para evitarlo. Por ello les pidió que tomen “acciones” y que éstas lleguen “ahora”.

El grupo de estudiantes de Parkland floridianos que organizó la masiva protesta en Washington el 24 de marzo en demanda de un mayor control en la venta de armas señaló en un comunicado que los tiroteos como el de Santa Fe no son el “precio de nuestra libertad”.

De esta forma hacen referencia a líderes de grupos que defienden la Segunda Enmienda a la Constitución, que otorga el derecho a los estadounidenses de poseer y portar armas de fuego.

Related