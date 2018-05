“Deadpool 2” llega a la cartelera para destronar a “Infinity War”

Los Ángeles, 17 may (EFEUSA).- El reinado de “Avengers: Infinity War” en la taquilla llegará a su fin gracias al estreno de la secuela de “Deadpool”, otro cinta de superhéroes, aunque en esta ocasión mucho más gamberros, bromistas y disfuncionales.

En esta continuación, Deadpool (Ryan Reynolds), acompañado por un escuadrón de mutantes, debe proteger a un joven de habilidades sobrenaturales de la amenaza de un poderoso villano. A pesar de la premisa, la cinta redobla el tono sarcástico de la original y opta por lanzar todo tipo de pullas y chanzas contra los tópicos del género de superhéroes.

Josh Brolin, Morena Baccarin y Zazie Beetz aparecen en el reparto.

El otro gran estreno de la semana es “Book Club”, una comedia adulta protagonizada por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen, que encarnan a unas íntimas amigas cuyas vidas se ven revolucionadas al comenzar a leer el libro “Fifty Shades of Grey”.

Keaton interpreta a una mujer viuda tras 40 años de matrimonio que, de forma inesperada, encuentra una nueva ilusión en su vida gracias a la aparición de Mitchell (Andy García), un piloto de avión con un gran sentido del humor del que se enamora poco a poco.

También llegan a las salas las cintas “Show Dogs” y “First Reformed”.

“Show Dogs” es una película familiar dirigida por el especialista Raja Gosnell (“Scooby-Doo2”) centrada en el perro Max, un solitario Rottweiler que decide infiltrarse en un espectáculo canino donde sospecha que se llevan a cabo ventas ilegales de animales exóticos.

Para ello deberá colaborar con el agente de policía encarnado por Will Arnett, mientras que el mexicano Omar Chaparro encarna al villano de la función.

“First Reformed”, de Paul Schrader, cuenta el drama de un hombre tras la muerte de su hijo y cómo la aparición en su vida de una enigmática mujer perfila su futuro de manera inimaginable.

Amanda Seyfried, Ethan Hawke, Cedric the Entertainer y Michael Gaston son los protagonistas.

