Amplia muestra de cine español en festival de cine de Seattle

Portland (EFEUSA).- El Festival Internacional de Cine de Seattle (SIFF, por sus siglas en inglés) abre hoy su cuadragésimo cuarta edición con la película “La Librería” (2017), de la española Isabel Coixet, para dar paso a una amplia muestra de cine ibérico, entre su programa general.

SIFF contará este año con un total de 433 películas que representan 90 países y con 35 estrenos mundiales, que se proyectarán hasta el 10 de junio en diferentes espacios de la ciudad, con una notable cantidad de filmes dirigidos por mujeres, según asegura el comité organizador.

El festival presenta una selección amplia de títulos españoles como “Zipi y Zape y la isla del capitán” (2016), del director Oskar Santos; la producción española “El laberinto del fauno” (2006), del director mexicano Guillermo del Toro; “La isla mínima” (2014), de Alberto Rodríguez; “El olivo” (2016), de Icíar Bollaín; “Vivir es fácil con los ojos cerrados” (2013), de David Trueba; “Campeones” (2018), de Javier Fesser, y la cinta de animación “Arpeggio” (2016), de Adriana Uriguen García.

Con temática gastronómica, participan en esta edición “Jerez & el misterio del Palo Cortado” (2015), del director José Luis López-Linares, sobre el mundo de esta bebida española, y el documental “Construyendo a Albert” (2017), de Laura Collado y Jim Loomis, acerca de la creación del famoso restaurante catalán elBulli.

El evento ofrece además una selección especial de cortos españoles bajo el título de “Tapas”.

La película británica “The trip to Spain” (Viaje a España, 2017), del director Michael Winterbottom, llevará al público de Seattle (estado de Washington) a un viaje culinario y cultural por el país ibérico.

SIFF 2018 rinde homenaje al trabajo del director y actor estadounidense Ethan Hawke, que recibirá un premio honorífico por su carrera, además de estrenar en Seattle su película de este año “Blaze”.

“Tras examinar más de 4.000 películas cada año, seleccionar 240 es algo así como la búsqueda del tesoro”, declaró la directora artística de SIFF, Beth Barrett, en un comunicado.

“Estamos buscando historias dinámicas y diversas. Este año, estamos muy contentos de compartir que más del 43 por ciento de las películas presentadas son dirigidas por mujeres. Esperamos más de 150.000 entusiastas del cine en Seattle en el transcurso de 25 días”.

El director, guionista, músico y pintor estadounidense Gus Van Sant cerrará el festival con el estreno mundial de su filme “Don’t Worry, he won’t get far on foot” (No te preocupes, no llegará lejos a pie), protagonizada por Joaquin Phoenix.

