Timbiriche anuncia que gritará “¡Viva México!” en gira estadounidense

Miami, 17 may (EFEUSA).- Benny Ibarra, integrante de la banda de pop mexicana Timbiriche, donde cantaron reconocidas artistas como Paulina Rubio y Thalía, dijo a Efe que están preparándose para el público estadounidense con muchas ganas de gritar, en español, “¡Viva México!”.

“Este es un momento muy interesante para que Timbiriche vaya a Estados Unidos. Interesante en la política de México y también en las relaciones de los dos países”, indicó el además productor musical de la gira titulada “Juntos”, que abarcará diferentes ciudades estadounidense durante este mes y el siguiente.

“Hay mucha preocupación pero es importante apapacharnos y cantar y gritar ‘¡Viva México!’ a todo volumen”, subrayó en una entrevista telefónica.

Ibarra, quien además de compartir escenario con sus compañeros Sasha Sokol, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubin y Alix Bauer, ha sido el encargado de la parte musical del “tour”.

El productor aseguró que el concierto está diseñado con la meta de conmover al público y no solomente a los “fans”.

“Estaba haciendo ‘El Hombre de la Mancha’ y gracias al Quijote me di cuenta de que la meta tenía que ser cumplir con esas dos caritas del símbolo del teatro, hacer reír y hacer llorar. En una palabra: emocionar”, explicó en referencia a la obra que protagonizó en la Ciudad de México en 2016.

Por ello, sostuvo, decidió abandonar antiguos experimentos para “modernizar” canciones como “Princesa tibetana” y “Ya estaba escrito”, entre muchas otras.

“Me esforcé en justamente capturar los sonidos de los 80. Fui muy fiel a lo que se hizo en cuestión de arreglos y hasta instrumentos y fue la mejor decisión”, afirmó.

La gira “Juntos” lleva casi 50 conciertos en México y Centroamérica y, según reveló Ibarra, hay pedidos para llevar los conciertos a cada vez más ciudades.

Para él y, según dijo, para el resto del grupo, que Timbiriche pueda seguir “moviendo masas” 36 años después de su primera presentación en un escenario, y con su música original, demuestra que “no éramos una banda de plástico, como se decía”.

También destacó que desde hace 20 años ya no son “un producto”. “Somos nosotros, los artistas, los que hacemos Timbiriche”, manifestó en referencia a los inicios de la banda, creada por Televisa.

Además de apelar a la nostalgia, Ibarra, con una educación musical que incluye diplomas del prestigioso internado Walnut Hill School for the Arts y del Berklee College of Music en Boston, señaló que el espectáculo es también un homenaje a la era en la que “se escribían canciones que contaran historias”.

Para los conciertos en Estados Unidos, que por ahora se han anunciado a partir del 24 de mayo en California, Arizona, Illinois y Texas, Ibarra reconoció que “duda profundamente” que vaya a haber presencia en el escenario de alguna de las dos cantantes más famosas que salieron de Timbiriche, Paulina Rubio y Thalía.

“Si se quieren sumar estarían bienvenidas, pero creo que estaría yo más sorprendido que el público”, reconoció.

