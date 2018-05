FBI confirma que explosión que dejó un muerto en California fue por una bomba

Los Ángeles (EFEUSA).- El Buró Federal de Investigación (FBI) confirmó que la explosión que se produjo este martes en la localidad de Aliso Viejo, en Orange County (California) dentro de un centro de belleza, dejando un muerto y dos heridos, no fue accidental y se debió a una bomba.

En una conferencia de prensa, el FBI indicó que todo apunta a que la explosión, ocurrida a la 1:10 de la tarde, fue causada por un artefacto que no pertenecía al establecimiento, un negocio de tratamientos de belleza conocido como Magyar Kozmetika.

La persona fallecida es la esteticista Ildiko Krajnyak, la mujer de 48 años propietaria del negocio.

El caso, en el que aún no hay detenidos, se está investigando como un homicidio y las pruebas recogidas en el lugar de los hechos se han enviado al laboratorio del FBI en Quantico (Virginia).

Paul Delacourt, asistente de dirección de la oficina del FBI en Los Ángeles, reconoció que no está claro cómo llegó el artefacto explosivo al establecimiento.

“Creemos que no fue un accidente”, señaló. “Esta explosión fue causada por un artefacto. Los daños en el lugar son grandes”, agregó. La explosión provocó un fuego en el edificio que fue extinguido rápidamente por el cuerpo de bomberos local.

El suceso obligó a trasladar a varios niños pequeños de una guardería situada enfrente del edificio. El establecimiento estaba ubicado en la primera planta de un edificio próximo a la ruta 73.

Las autoridades de Orange County indicaron el martes por la noche que no habían sido capaces de esclarecer si la explosión fue originada por una bomba.

