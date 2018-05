El nepalí Kami Rita marca un nuevo récord al coronar el Everest 22 veces

Katmandú, 16 may (EFE).- El nepalí Kami Rita Sherpa se convirtió hoy en el hombre que más veces ha coronado el Everest al alcanzar el techo del mundo por vigésima segunda vez, un día antes de lo previsto y apenas comenzada la temporada de escalada de este año.

Kami Rita, de 48 años, alcanzó los 8.848 metros del pico más alto del mundo a las 8.30, hora local (2.45 GMT), informó a Efe el representante del Ministerio de Turismo de Nepal en el campo base del monte, Gyanendra Shrestha.

“Tenía previsto escalar el Everest el jueves. Ha conseguido la gesta el miércoles sorprendiendo a todos sus compañeros montañeros y a los funcionarios”, dijo Shrestha.

La compañía Seven Summit Treks encargada de la expedición de Kami Rita también celebró en su página de la red social Facebook el récord del montañero nepalí.

Con la ascensión de hoy Kami Rita supera a otros dos sherpas, Apa Sherpa y Phurba Tashi Sherpa, que habían coronado en 21 ocasiones el Everest y que ya han anunciado su retirada.

Kami Rita, miembro de la etnia de los Sherpas, cuyo nombre significa “la gente del este”, proviene de una familia muy humilde y no pudo ir a la escuela ya que tuvo que trabajar desde pequeño dedicándose al montañismo.

Inició su carrera profesional en 1992 y conquistó el Everest por primera vez dos años después, una cima que volvería a alcanzar incluso dos veces por temporada en 2008, 2011 y 2013 y que en una ocasión escaló desde el lado chino.

“Continuaré escalando el Everest incluso si consigo el récord este año”, aseguró a Efe en marzo el montañero, que reconoció que espera “hacer historia” situando la marca de ascensos en 25, aunque sabe que no será fácil, ya que ese tipo de escaladas entrañan muchos riesgos.

Los montañeros pagan entre 50.000 y 90.000 dólares por escalar el Everest y un escalador experimentado puede ganar 12.000 dólares durante los 45 días de la temporada de subida al Everest.

La temporada de este año comenzó el pasado domingo, cuando ocho experimentados escaladores guías nepalíes llegaron a la cima como parte de su trabajo de preparación del terreno para el resto de montañeros.

Este año 750 personas tratarán de escalar el pico, incluidos 346 escaladores que han debido pagar las tasas de ascenso de 11.000 dólares para obtener el permiso de ascenso.

El Everest genera una buena parte de los ingresos de Nepal en materia de turismo. Sólo los permisos de escalada suponen 4 millones de dólares, incluidas las tasas para acceder al parque natural.

Además, junto al resto de turismo de montaña de Nepal, genera miles de puestos de trabajo en el sector de la hostelería y el turismo.

En abril de 2014 una avalancha mató a 16 guías nepalíes que se encontraban en el campo base en el Everest y en 2015 19 montañeros murieron en varias avalanchas provocadas por el terremoto que sacudió Nepal, que se llevó en todo el país 9.000 vidas.

Al menos 5.300 montañeros han hecho cima en la montaña más alta del mundo desde que Edmund Hilary y Tenzing Norgay Sherpa lograran este hito por primera vez en 1953.

