“Infinity War” suma tres semanas como líder indiscutible en la taquilla

Los Ángeles, 14 may (EFEUSA).- “Avengers: Infinity War” se mantuvo como la película más vista en EEUU por tercera semana consecutiva, esta vez con una recaudación estimada de 61,8 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

El filme, el más exitoso del universo cinematográfico de Marvel hasta la fecha, lleva acumulados más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo y se ha situado entre los cinco títulos más vistos de la historia.

La cinta congrega a la mayor parte de los superhéroes de Marvel en una épica batalla contra Thanos, el mayor enemigo al que se han enfrentado, un villano cuyo objetivo es reunir las seis Gemas del Infinito para aniquilar a la mitad de la humanidad.

La segunda plaza fue para la comedia “Life of the Party”, con 18,5 millones de dólares.

El filme cuenta la historia de Deanna Miles (Melissa McCarthy), una mujer que, tras divorciarse, decide regresar a la universidad y completar sus estudios acompañada por su propia hija, quien junto a sus amigas la apoyarán en esta nueva etapa.

El tercer puesto fue para el thriller “Breaking In”, con 16,5 millones de dólares.

En esta obra, una mujer (Gabrielle Union) hace frente a la amenaza de unos ladrones que buscan un dinero oculto y no dudan en secuestrar a sus hijas para lograr su cometido.

En la cuarta posición apareció la comedia “Overboard”, con 10,1 millones de dólares y una ligera bajada del 31 por ciento respecto a sus cifras de debut.

En la película, Eugenio Derbez interpreta a un arrogante y despreciable ricachón de origen mexicano, mientras que Anna Faris es una madre soltera que enlaza empleos sin descanso para sacar adelante a su familia.

Por último, la cinta de terror “A Quiet Place” sumó 6,4 millones de dólares.

La cinta cuenta cómo una pareja con hijos pequeños debe sobrevivir en un mundo atacado por monstruos sensibles al sonido. La diferencia entre la vida y la muerte está en la capacidad de la familia de llevar su día a día en el más absoluto silencio.

