Republicanos del Congreso buscan forzar voto sobre programa migratorio

Washington, 9 may (EFEUSA).- Un grupo de congresistas republicanos de la Cámara Baja está tratando de forzar una votación para solucionar la situación de los jóvenes indocumentados que se benefician del Programa de Acción Diferida (DACA, en inglés), lo que podría allanar el camino para lograr un acuerdo al respecto.

Los legisladores firmaron el martes lo que se conoce como una solicitud de aprobación, una maniobra de procedimiento que puede llevar la legislación a la Cámara si está firmada por la mayoría de los miembros de la Cámara, independientemente de si se ha aprobado previamente en un comité, como es tradicional.

Si la petición suma suficientes apoyos, se establecería un debate sobre cuatro medidas migratorias diferentes a partir de junio.

La medida es inusual para los miembros del partido que ostentan la mayoría en la cámara y supone una crítica al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien se ha negado a convocar voto alguno sobre el asunto.

Aún así, los miembros insisten en que están haciendo un esfuerzo para ser respetuosos con el liderazgo, dejando un proyecto de ley abierto a la opinión de Ryan.

El esfuerzo es encabezado por tres republicanos moderados que han expresado su deseo de salvar DACA, un programa que actualmente protege unos 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

Los representantes son Will Hurd de Texas, Jeff Denham de California y Carlos Curbelo de Florida.

En una entrevista con la cadena CNN, los tres republicanos indicaron que el objetivo es tener al menos un debate sobre la cuestión de inmigración, retrasado desde hace mucho.

“Esta institución debe ser impulsada por coraje, no por cobardía, y el objetivo no debe ser evitar que los miembros persigan sus objetivos legislativos, sino que debe ser empoderar a cada miembro, y eso es lo que estamos tratando de hacer”, dijo Curbelo.

“El objetivo es capacitar a cada miembro de la Cámara, incluido el presidente, para avanzar la solución que cada miembro crea que es la mejor para este desafío y para tratar de ganar seguidores para esa solución. Por lo tanto, esto no desafía a nadie”, argumentó.

La petición ya cuenta con más de una docena de republicanos, dijo Denham, y aunque los miembros no revelaron su lista de apoyos por adelantado, sí apuntaron que los signatarios provienen de todo el espectro ideológico.

Algunos miembros más conservadores de la Cámara podrían respaldar el esfuerzo porque permitiría abrir la puerta a una votación sobre una medida en materia migratoria de línea dura.

El presidente Donald Trump anunció que DACA debía expirar el 5 de marzo, pero el programa no llegó a concluir porque dos jueces, uno de Nueva York y otro de California, obligaron al Gobierno a mantener vivo el programa, aunque establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.

Sin embargo, a finales del mes pasado, un juez de Washington D.C. determinó que el Gobierno de Trump debe aceptar nuevas solicitudes de DACA, aunque dio al Gobierno un plazo de 90 días para justificar por qué lo finalizó.

Concluido ese plazo le obligará a aceptar nuevas peticiones.

Los estados con más “soñadores” son California y luego Texas, donde viven más de 100.000 beneficiarios de DACA, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Related