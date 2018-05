Arizona busca cubrir las “horas pico” con energía almacenada en baterías

Tucson (EFEUSA).- Las zonas desérticas de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos y donde en verano las temperaturas superan los 100 grados Fahrenheit (37 grados centígrados), ofrecen el escenario ideal para iniciativas “renovables” como el almacenamiento de energía en baterías para ayudar en el suministro eléctrico durante las “horas punta”.

La compañía de energía Arizona Public Service (APS), en conjunto con la empresa First Solar, se encuentran desarrollando la que será la primera red de almacenamiento de energía solar en baterías de ion litio en este estado, que se prevé empiece a funcionar en 2021 y genere una capacidad de 65 megavatios(MW).

Esa cantidad servirá para que APS, una compañía pública que opera en 11 de los 15 condados de Arizona, tenga suficiente abastecimiento para los 2,7 millones de personas a los que suministra energía, en especial los días de verano entre las 3 y las 8 de la tarde, cuando el aire acondicionado no descansa en casas y edificios.

“El primer paso es la construcción de los paneles solares que alimentaran el proyecto”, dijo a Jeff Burke, director de recursos y planeamiento de APS, quien agregó que la iniciativa permitirá utilizar la energía generada en el día por los paneles solares.

“La batería tendrá un periodo de operación de 3 horas, será utilizada durante el periodo de mayor demanda”, precisó.

En la actualidad, APS cubre las “horas pico” de consumo en ciudades como Phoenix por medio de plantas de gas natural, el sistema más utilizado por varias eléctricas del país para generar energía durante esa franja horaria.

Sin embargo, varias compañías y expertos ven en la generación y almacenamiento de la energía solar como la ruta a seguir, dejando atrás métodos como la quema de carbón o el gas natural, y en parte propiciado por las perspectivas de crecimiento del mercado de las baterías de ion litio, que ya registran una reducción importante de sus precios.

“Las plantas generadoras de electricidad y los inversionistas están viendo grandes oportunidades en la generación de energía solar y formas de almacenarla para ser utilizada cuando la demanda aumenta”, dijo a Efe Daniel Finn-Foley, analista de la consultora GTM, quien apunta a la progresiva disminución en los próximos años de los precios de las baterías como un factor clave.

Añadió, no obstante, que esta tecnología aun enfrenta retos, entre ellos la necesidad de más incentivos financieros y créditos de impuestos que permitan aliviar la inversión inicial, lo cual está en manos de los entes reguladores federales y gobiernos estatales, que ya están dando pasos en ese sentido.

Los inversionistas y compañías del sector trabajan ahora por desarrollar baterías con más capacidad de almacenamiento, lo que implica que las eléctricas acepten pagar un precio más alto por un sistema que, entre sus ventajas añadidas, logra mitigar los problemas de intermitencia de los paneles solares, como consecuencia de los días nublados o las noches.

Expertas como Judy Chang, directora de The Brattle Group y coautora de un estudio sobre el futuro del almacenamiento de la energía solar en Estados Unidos, dijo a Efe que esta industria tiene un potencial de crecimiento de hasta 50.000 MW en las próximas décadas.

“Todo esto dependerá especialmente de que el costo de las baterías continúe disminuyendo y (el desarrollo de) las regulaciones estatales recientemente emitidas por la Comisión Reguladora de Energía (FERC), que eliminan algunas de las barreras que restringían el avance de esta tecnología”, dijo Chang.

Estados como Hawai, California, Nueva York, Massachusetts, Arizona y Nevada lideran en la actualidad en EEUU el desarrollo de almacenamiento de energía solar en baterías.

