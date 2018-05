El Clásico menos trascendente irrumpe en la lucha por la Liga Europa

Madrid, 3 may (EFE).- Este domingo se disputará en el Camp Nou el Clásico del fútbol español menos trascendente en el ámbito deportivo de los últimos tiempos, pero aún así el choque por excelencia de La Liga española, cuya trigésima sexta jornada tendrá como principales puntos de interés los campos donde se dirime la clasificación para la Liga Europa.

Con el doblete asegurado, el Barcelona lo tiene todo hecho salvo tratar de acabar la liga invicto, mientras que el Real Madrid tiene sus miradas puestas en la final de la Liga de Campeones que disputará el 26 de mayo en Kiev ante el Liverpool.

El conjunto de Ernesto Valverde, que ya celebró los dos títulos por las calles de la ciudad, lo hará también en su coliseo en un choque con el morbo que ha generado la cuestión de si el conjunto blanco le haría o no el ‘pasillo’, incrementado después de que el Barcelona no lo hiciera en el Santiago Bernabéu cuando el equipo de Zinedine Zidane ganó el Mundial de Clubes.

Deportivamente habrá que esperar a ver qué mimbres utilizan ambos entrenadores y si se da paso a rotaciones y ‘segundas unidades’, sobre todo en el Real Madrid después del tremendo desgaste sufrido en la vuelta de la semifinal ante el Bayern Múnich y del estado físico de varios de los titulares.

El conjunto blanco clasificatoriamente aún podría terminar LaLiga segundo -está a cuatro puntos del Atlético de Madrid- pero también podría concluir cuarto si es superado por el Valencia -está a otros cuatro puntos-, aunque a los de Zidane les queda pendiente el partido aplazado en Sevilla.

El Atlético, aún con la resaca de la semifinal de la Liga Europa ante el Arsenal, recibirá a un Espanyol que la pasada jornada certificó su permanencia y el Valencia tendrá el siempre interesante duelo regional en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal.

El choque valenciano está marcado por la necesidad de unos y otros de concretar sus objetivos de jugar en Europa el año próximo. El Valencia está a un punto de acceder a la Liga de Campeones y podría comenzar el partido ya clasificado si el Betis, que juega antes, no gana en su visita al Athletic de Bilbao, mientras que para el Villarreal la contienda también es clave para asegurar la disputa de la Liga Europa, a la que accederá con un triunfo.

La lucha es mucho más cerrada por la séptima plaza que supone el acceso a las rondas previas del torneo continental. El Getafe ocupa dicha posición con un punto más que el Sevilla y el Girona, tiene a la Real Sociedad a tres puntos y al Celta a cuatro.

El cuadro de Pepe Bordalás visitará al descendido Las Palmas, que quiere cerrar la campaña dando la mejor imagen posible tras su decepcionante campaña.

El Sevilla vivirá el regreso de Joaquín Caparrós, relevo del italiano Vincenzo Montella, a su banquillo en el primer encuentro de la trigésima sexta jornada, este viernes, ante la Real Sociedad, que ha experimentado una gran reacción desde la llegada de Imanol Alguacil.

El Girona, que no gana en casa desde el 9 de marzo, intentará recomponerse en Montilivi si quiere mantener opciones, aunque enfrente estará el siempre aguerrido y peligroso Eibar, que aún no ha dicho matemáticamente adiós a Europa, si bien tiene pocas posibilidades.

El Celta vivirá el otro gran duelo regional de la jornada, el gallego, ante el Deportivo, que confirmó su descenso el pasado fin de semana y quiere dar una alegría a su afición tras el gran disgusto.

La jornada se completa con los partidos entre el también descendido Málaga y el Alavés en La Rosaleda y el lunes con el Leganés-Levante en Butarque.

Related