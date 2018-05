Demandan a Bank of America por discriminación laboral a inmigrantes

Washinghton, 3 may (EFEUSA).- El Fondo México Americano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF) presentó hoy una demanda contra la entidad bancaria Bank of America por una supuesta discriminación durante la selección de personal, en base al estado migratorio.

En el escrito, en representación del hispano Daniel Marques,la organización argumenta que esta segregación “ilegal” se estaría produciendo en casos de personas con la documentación necesaria para trabajar de forma legal en los Estados Unidos.

“El propósito es que el banco cambie su política y no discrimine por el estatus migratorio, puesto que él, y mucha gente como él, tienen permiso legal para trabajar, por lo que esperamos que eso se respete y todos disfruten de las mismas oportunidades”, detalló el abogado de MALDEF, Burth López, en una entrevista a Efe.

Daniel Marques, brasileño de 27 años y beneficiario del programa de Acción Diferida (DACA) para jóvenes que llegaron al país siendo niños, conocidos como “dreamers”, fue descalificado “abruptamente” para la selección de un puesto de trabajo en Merrill Lynch Wealth Management, una división de Bank of America.

Marques presentó la solicitud en marzo de 2016 a través del portal en línea, en la que se especificaba que los solicitantes debían cumplir los requisitos para trabajar en los Estados Unidos “sin limitaciones”.

Tras la entrevista telefónica, el reclutador le envió un correo electrónico anunciando que continuaba el proceso de selección, momento en el que el joven brasileño aclaró su estado migratorio adjuntando su Documento de Autorización de Empleo válido, renovable cada dos años gracias a DACA.

El abogado de MALDEF dijo que tras esa comunicación la compañía le avisó del rechazo a su solicitud “por disponer de una fecha de expiración” en su documento y declinó volver a ponerse en contacto con él.

Así pues, acusan a Bank of America de violar la Ley federal de Derechos Civiles promulgada en 1866, que prohíbe la discriminación intencionada basada en términos de la identidad de una persona.

En esta línea, el presidente y consejero general de MALDEF, Thomas A. Sáenz, aconsejó a la compañía evitar prácticas que discriminen “irracionalmente” a una comunidad, especialmente la latina, que representa una “importante base de clientes” para ellos.

Por el momento, Bank of America no se ha pronunciado al respecto sobre este caso.

