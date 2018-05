Facebook permitirá a los usuarios borrar su historial de navegación en la red

Nueva York, 1 may (EFEUSA).- Facebook anunció hoy que permitirá a los usuarios saber qué páginas web y aplicaciones envían sus datos identificativos a la red social, eliminar esa información asociada con sus cuentas e impedir que se continúe almacenando en un historial de navegación.

Lo podrán hacer mediante la herramienta “Clear History” (“Borrar Historial”), que estará disponible “en unos meses”, según desgranó Mark Zuckerberg, máximo responsable de Facebook, en su conferencia anual de desarrolladores (F8) que se celebra entre hoy y el miércoles en San José (California).

A diferencia de otros años, cuando habló de realidad aumentada, virtual, o inteligencia artificial en la apertura de F8, Zuckerberg se centró en repasar las medidas que ha tomado la plataforma para mejorar su gestión de la privacidad.

Facebook está bajo escrutinio en ese sentido desde el pasado marzo, cuando se conoció que una consultora británica, Cambridge Analytica, había tenido acceso a la información de al menos 87 millones de usuarios recopilada por una aplicación.

Tanto Zuckerberg como Erin Egan, responsable de privacidad, adelantaron que la red trabaja en “Clear History” mediante sendos textos publicados en Facebook antes de la conferencia, donde reconocieron que esa iniciativa responde a reclamos de usuarios, expertos en privacidad y reguladores.

“Las aplicaciones y sitios web que usan herramientas como el botón de ‘Like’ o Facebook Analytics nos envían información para hacer su contenido y sus anuncios mejores. También la utilizamos para hacer tu experiencia en Facebook mejor”, explicó Egan.

En su discurso en F8, Zuckerberg dijo que la herramienta es una “versión para Facebook” de la opción que ofrecen los navegadores para borrar el historial y las “cookies”, y advirtió que utilizarla puede empeorar la experiencia en la red social porque habrá que “reconfigurar las cosas”.

“Será una simple herramienta de control para borrar tu historial de navegación en Facebook: en qué has hecho clic, los sitios que has visitado, y más”, describió el empresario en su perfil.

Reveló también que mientras testificaba ante el Congreso de EE.UU. por la polémica de Cambridge Analytica se dio cuenta de que no tenía “suficientes respuestas claras” a algunas preguntas sobre los datos de los usuarios, y por eso busca dejarles claro el control que pueden ejercer.

Con esa nueva opción, los usuarios podrán eliminar parte de la información que almacena Facebook sobre ellos, pero la plataforma “seguirá dando datos agregados a las aplicaciones y sitios web” para que los desarrolladores puedan analizar, por ejemplo, dentro de qué grupo demográfico son más populares.

Zuckerberg insistió en F8 en que además de “invertir fuertemente en seguridad y privacidad”, Facebook seguirá “construyendo” su plataforma, y repasó las medidas que ha impulsado desde la filtración de Cambridge Analytica para superar su “ruptura de confianza” con los usuarios.

Recordó también que para “proteger la integridad de las elecciones” tras la interferencia de Rusia en las estadounidenses, ahora exige una verificación de identidad de los anunciantes políticos y sostuvo que a finales de año habrá contratado a unas 20.000 personas para que revisen contenidos.

