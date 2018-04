El fútbol, puente de comunicación para inmigrantes y policías

Nueva York, 27 abr (EFEUSA).- La pasión por el fútbol será la clave para unir a inmigrantes y policías en un partido amistoso el próximo 12 de mayo en el distrito neoyorquino de Staten Island, que busca fomentar la confianza y respeto entre ambas partes.

Inmigrantes y agentes compartirán en el mismo equipo compuesto por hombres y mujeres, por lo que dependerán uno del otro cuando los equipos se enfrenten en el gimnasio del Colegio de Staten Island en el primer “Torneo de los sueños”, de fútbol sala (en cancha de suelo duro con 5 integrantes por equipo).

La idea surgió del activista mexicano César Vargas, el primer indocumentado en obtener su licencia de abogado en Nueva York, en el 2016, quien vive y ejerce su profesión en este distrito neoyorquino, con 18 % población latina, 65 % blanca y el 10,6 % afroamericana.

“Este es una comunidad conservadora, el ahora presidente Donald Trump recibió gran apoyo aquí”, dijo a Efe Vargas al referirse al 57 % de respaldo en las elecciones del 2016 para el entonces candidato republicano.

De otra parte, agregó, hay una creciente comunidad inmigrante “que tiene mucho miedo con lo que pasa en Washington con la retórica de este presidente” y no acude a la policía si ha sido víctima o testigo de un delito.

Vargas indicó que pese a que se han realizado foros comunitarios con miras a acercar a la comunidad inmigrante con las autoridades “la gente todavía está preocupada y no quiere ir a los foros” por lo que, con la fecha del Mundial de Fútbol tan cerca, surgió la idea de un juego de fútbol “que todos celebran” para unir a estos grupos.

Explicó que tras obtener el visto bueno de la policía, comenzó a dar a conocer la iniciativa que ha llevado a que poco a poco inmigrantes de diversos países acudan a las prácticas que realizan semanalmente previo al torneo del 12 de mayo.

“La comandancia de la policía en Staten Island (a cargo de la oficial Donna Jones), ha apoyado el esfuerzo para establecer un lazo con la comunidad pero también crear esa relación para que inmigrantes sepan que Nueva York es una ciudad santuario y que no le van a preguntar sobre su estatus migratorio”, indicó.

“La iniciativa también servirá para que la policía les conozca y les diga que si tienen un problema que pueden contar con ellos, que no son la Migra”, señaló el activista.

Previo al torneo se realizarán seis prácticas y a la primera sólo acudieron unos doce inmigrantes, cifra que ha ido en aumento cada semana, dijo por su parte a Efe el detective Thomas Delacy, portavoz de la comandancia.

“No sabemos si son documentados o indocumentados porque no hacemos preguntas, queremos que se nos unan”, indicó el oficial y agregó que esperan que el partido “cree puentes de comunicación”.

“Cada martes (de prácticas) tenemos más equipos y más jugadores. Esperamos que esto continúe porque la energía de la comunidad es tremenda, todos quieren continuar”, aseguró.

En la pasada práctica hubo en conjunto un total de 54 jugadores y espera que el próximo martes haya alrededor de setenta.

Indicó que el día del torneo de fútbol sala habrá unos ocho equipos integrados tanto por policías (dos por cada uno) como por inmigrantes.

Destacó que la policía quiere crear una plataforma, como resultado del torneo, para reunirse con la comunidad y poder conversar sobre sus preocupaciones, contestarles preguntas relacionadas con inmigración, de lo que los agentes hacen o no hacen en ese tema.

“El fútbol es un instrumento que podemos usar como una forma de comunicación”, aunque está consciente de que establecer ese vínculo puede tomar tiempo dijo Delacy para agregar que tienen jugadores “de México, un gran número de Honduras y Albania, de Sierra Leona, de Polonia, del Caribe” y de otros países.

Related