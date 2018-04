Director denuncia censura contra su filme crítico con la política mexicana

México, 26 abr (EFE).- El director mexicano Salim Nayar denunció que “el sistema no dejó salir” su último filme porque es muy crítico con la política de México en pleno año electoral. Ante el rechazo de los grandes cines comerciales a proyectarla, ha tenido que lanzar la película en plataformas digitales.

“Manual de Principiantes Para ser Presidente” aborda la historia de Franco Mujica, un gobernador idealista que busca la Presidencia de México y para lograrlo cuenta con la ayuda de tres mujeres que le ayudarán a replantearse los valores de la integridad y la honestidad en un país marcado por la corrupción y el juego sucio.

El elenco está compuesto por reconocidos actores españoles y mexicanos como Unax Ugalde, Amaia Salamanca, Arantza Ruíz, Alex Von Bargen y Antonio de la Vega.

“Las democracias se están oxidando y necesitamos reinventar el sistema de alguna manera”, contó a Efe el director al ser interrogado sobre el mensaje de la película, y añadió que este cambio social y político debe venir de la mano de “los ciudadanos unidos pacíficamente”.

“No podemos pensar que los políticos tienen la capacidad de dirigir a nuestros países porque no nos están llevando a ningún lado que sea agradable”, sostuvo.

El director contó que no le quedó “otra opción” que difundir esta “película de gran presupuesto” por internet dado que “el sistema no nos quiso dejar salir”.

“Teníamos recursos para distribuirla pero no se pudo; estuvimos un año intentándolo”, contó Nayar, quien lamentó que los grandes cines comerciales mexicanos “dejaron de responder al teléfono”.

El director destacó que este bloqueo se enmarca en pleno año electoral y se debe a las duras críticas que el filme vierte sobre la corrupción y la política en México.

“Proponemos un sistema que nos une y creo que eso es lo que al sistema actual le incomodó”, aseveró.

Nayar explicó que su cinta no va contra ninguno de los candidatos que concurrirán a las presidenciales del 1 de julio sino que retrata “todo el sistema que divide la sociedad”.

Dos de los personajes principales son interpretados por actores españoles, Unax Ugalde y Amaia Salamanca, puesto que el director quiso que la película fuera “una carta de amor entre México y España”.

“Somos un país con una gran tradición de migrantes que ayudaron a construir el país y la conexión con España es muy importante”, sostuvo el director, quien señaló que “no importa de dónde vengas para hacer las cosas bien”.

Por ello, la historia retrata cómo una de las asesoras del gobernador que protagoniza el filme viene desde España y le obliga replantearse los paradigmas de la política y el poder en México.

El filme fue condecorado en 2016 con seis galardones en los Premios Latino de Marbella, España, entre los que destacaron los de mejor guión, mejor actor y mejor actriz.

“Allá (España) la recibieron muy bien pero acá (México) no”, lamentó.

Nayar comenzó a trabajar en este filme en 2008 con el objetivo de proyectar una película “con un mensaje positivo”.

Dejó descansar el proyecto hasta 2010, cuando se dio cuenta de que su guión “estaba prediciendo algunas de las cosas” que pasaban en la política mexicana.

Related