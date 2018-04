Latinos triunfan en la música y seguirá creciendo su influencia

Las Vegas (EFEUSA) .- Los latinos triunfan en el mundo de la música y su peso siguen creciendo a nivel global, para lo cual el intercambio de conocimientos con las nuevas generaciones es clave, los cantantes Pitbull y Maluma.

Oradores en la segunda jornada de la cartelera a la música latina, que se celebra desde el martes en Las Vegas, los artistas pusieron de relieve el auge que vive la música latina en Estados Unidos y en el resto del planeta, y resaltaron que no escatiman compartir su experiencia y conocimiento con los jóvenes talentos.

“No puedes dejar tu problema con tu carrera. trabajo “, aseveró Pitbull durante su ponencia.

El estadounidense de origen cubano, el nombre es Armando Christian Pérez, manifestó que aunque siempre ha sido independiente ahora lo es en términos prácticos y legales, pues maneja personalmente la distribución de su música en el mercado anglosajón.

“Inviertan en ustedes”, enfatizó el cantante, con más de 17 años de carrera y quien ha fundado una red de 10 escuelas que comenzó en el barrio de la Pequeña Habana, en Miami, donde creció, y que ya se ha extendido a otras ciudades del país.

“Hay que formar a los jóvenes para que puedan tomar decisiones educadas”, señaló el músico, uno de los cantantes más populares de la escena latina con una mezcla de pop, rap, electrónica y ritmos caribeños y que ha triunfado gracias a canciones como ” Timber “,” Fireball “o” Time of Our Lives “.

Como representante de la nueva generación de artistas latinos que despuntan en la escena internacional, el colombiano Juan Luis Londoño, Maluma, de 24 años, asegura que también quiere apoyar a nuevos talentos.

“El pastel es muy grande y tiene un pedazo para todos, hay que compartirlo”, dijo en su charla durante esta conferencia, que es una antesala a la entrega este jueves de los premios Billboard latinos en esta ciudad de Nevada.

Como Pitbull, el joven cantante puso de relieve la necesidad de dedicar mucho esfuerzo y tiempo para sobresalir en este mundo, además de estar abierto siempre a las nuevas tendencias.

Asegure en ese sentido que no se identifica con un solo género y que el suyo es el “género Maluma”, el cual incluye reggaetón, trampa, baladas, y hasta música tropical, los sonidos que participan en su próximo proyecto discográfico y de su gira FAME

“Fe, Alma, Música y Esencia, eso significa y eso soy yo, lo que quiero transmitir con mi música”, explicó, en alusión a que será su tercer disco de estudio.

El colombiano espera que la música latina siga creciendo y llegue el momento en el que el público esté dispuesto a pagar lo mismo por un boleto para ver un artista como Bruno Mars,

Reconoce que sus contribuciones con artistas como Shakira y Ricky Martin, que han valido los nuevos espacios y oportunidades para seguir creciendo y asegurando el próximo paso, es ser más grande que Justin Timberlake o Adam Levine.

“Siempre quise hacer duetos con grandes artistas latinos, y ahora que lo logró, que logró ese sueño, quiero seguir adelante y por qué no, pensar en grabar con esos artistas que admiro”, manifestó el de Medellín.

“La semana de la música latina”, como se ha rebautizado en la Conferencia Billboard, reúne en Las Vegas a algunos de los principales representantes de la música latina, incluyendo artistas, productores, ejecutivos de mercado y discográficos, publicistas y público en general.

En estos dos días, los artistas han coincidido en que la unidad entre los exponentes de la música urbana era un ejemplo de la razón por la que había sido uno de los factores de la revolución que tenía impulsado en la música en español.

La jornada comenzó con un informe de la consultora Nielsen, que reveló que el consumo de la música latina a través de las plataformas de “transmisión” creció en Estados Unidos el 88% en 2017.

Esta conferencia de dos días hace pasar el jueves a la entrega de los premios Carteles latinos, en un espectáculo que contar con las actuaciones de artistas como Jennifer López, Chayanne y Karol G, entre otros.

