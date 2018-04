Ana de Armas se embarca en una comedia romántica de Danny Boyle

Los Ángeles (EFEUSA).- La actriz cubana Ana de Armas se ha unido al reparto de la próxima película del director británico Danny Boyle (“Slumdog Millionaire”), una comedia romántica que cuenta con un guion de Richard Curtis (“Four Weddings and a Funeral”), informó el blog especializado Deadline.

La cinta, producida por Tim Bevan y Eric Fellner, tendrá a Boyle y Curtis también como productores ejecutivos, que han preferido no dar detalles sobre el argumento. El estudio Universal Pictures lanzará la película en septiembre de 2019.

La intérprete se une así a un elenco formado hasta hora por Lily James, Himesh Patel, Kate McKinnon y el cantante Ed Sheeran.

De Armas acaba de estrenar en el Festival de Cine de Tribeca el cortometraje “Corazón”, dirigido por John Hillcoat y coprotagonizado por el mexicano Demián Bichir.

Además, la artista tiene pendiente el estreno en agosto del thriller de acción “Three Seconds”, junto a Clive Owen, Rosamund Pike y Joel Kinnaman.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, se especula con que Boyle será el director de la próxima entrega de James Bond.

En marzo reconoció que está trabajando en un guion de John Hodge, uno de sus colaboradores habituales, y que, si finalmente llega a buen puerto, comenzaría a rodar las nuevas entregas del agente 007 a finales de año.

Boyle y Hodge trabajaron juntos previamente en obras como “Shallow Grave”, “Trainspotting”, “A Life Less Ordinary”, “The Beach”, “Trance” o “T2 Trainspotting”.

El estudio MGM ha fijado el estreno del próximo Bond para noviembre de 2019.

