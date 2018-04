Los Ángeles (EFEUSA).- Un álbum con canciones inéditas de Prince, el genio de la música que falleció en 2016 a los 57 años por una sobredosis de opiáceos, saldrá a la venta en septiembre.

La noticia de este nuevo lanzamiento discográfico de Prince fue desvelada, en una entrevista con el medio especializado Variety, por Troy Carter, que es el director de servicios creativos de Spotify y que está además al frente del patrimonio del legendario artista de Mineápolis a través de la compañía Atom Factory.

Sin dar grandes detalles sobre qué se incluirá en ese álbum, Carter indicó que estará centrado en una etapa específica de Prince en lugar de incluir materiales de distintos momentos de su carrera.

Figura indiscutible del pop y renovador de la música negra en los años 80 gracias a discos como “Purple Rain” (1984) y “Sign o’ The Times” (1987), Prince era tan conocido por su versatilidad artística como por su extraordinaria e incansable creatividad.

“Prince básicamente guardó todo, así que hay décadas de música, vídeos y artefactos, y lleva mucho tiempo repasar cada uno de ellos e investigar el contexto histórico. ‘¿De dónde es esto? ¿Con quién colaboró? ¿Dónde se grabó? ¿Qué año? ¿Era la versión final?'”, argumentó Carter sobre la compleja tarea de bucear en el enorme archivo de Prince.

La semana pasada se dio a conocer una nueva versión de “Nothing Compares 2 U”, tema escrito por Prince y que popularizó Sinéad O’Connor en los años 90.

Además, se espera que a finales de este año llegue a las librerías la autobiografía que Prince estaba escribiendo cuando falleció.

Por otro lado, el pasado jueves 19 de abril la oficina del fiscal del condado de Carver (Minesota, EE.UU.) anunció que no presentará cargos contra nadie por el fallecimiento del cantante estadounidense ya que, tras casi dos años de investigación, no se han encontrado “suficientes pruebas” para incriminar a alguien.

Las autoridades admitieron que no han logrado determinar cómo llegó a las manos de Prince el fentanilo, un potente opiáceo que fue la causa de su muerte el 21 de abril de 2016.

Los investigadores apuntaron como hipótesis que el cantante consumió por error Vicodin falso que en realidad contenía fentanilo.

“Nada en las pruebas sugiere que Prince ingirió fentanilo conscientemente”, afirmó el fiscal del condado de Carver, Mark Metz.

Related