El actor mexicano Diego Boneta enfrentó duros retos para hacer de Luis Miguel

Miami (EFEUSA).- El mexicano Diego Boneta y el español Óscar Jaenada revelaron los principales retos que afrontaron en la grabación de la serie sobre la vida Luis Miguel, que desde este domingo se transmite en Telemundo para Estados Unidos y Puerto Rico.

A lo largo de 13 capítulos, la serie, que además se transmitirá en Netflix para América Latina, es una mirada íntima desde los ojos de Luis Miguel sobre sus primeros años como artista.

“Yo sabía que para poder interpretarlo bien iba a tener que entender lo que es venir de una familia como de la que viene Luis Miguel”, dijo durante una entrevista en Miami Boneta, que en la serie encarna al cantante en su etapa de joven adulto.

“Me ayudó mucho ver vídeos, leer libros y, claro, hablar con Luis Miguel para entender quién era él, no ahora, sino a los 17 años; no para vendérselo a la prensa, sino para interpretarlo bien y enaltecerlo”, señaló el mexicano.

“Hay dos grandes diferencias, aunque hay algunas similitudes entre Luis Miguel y yo. Una es que él nació con un talento, sobretodo vocal, y dos, la familia de la que él viene y la familia de la que yo vengo”.

Aunque rehusó ofrecer más detalles, para no adelantarse a la serie, el intérprete indicó que inconscientemente creó una distancia con sus padres para hacer eco del abandono emocional que sufre su personaje en la adolescencia.

Boneta perdió unos 10 kilos, se tiñó el cabello más claro, se lo dejó crecer hasta poder recrear el corte de pelo de la época y se sometió a un trabajo dental para separarse los dientes y lograr la icónica sonrisa de “El sol de México”.

“No me dolió tanto”, asegura, aunque sí necesitó anestesia. Consumir tantas horas de vídeos de Luis Miguel “hasta obsesionarme para repetir hasta la respiración” le sirvió en especial para el gran esfuerzo que requirió grabar en apenas dos semanas la banda sonora de la serie, transformando su voz para hacerla lo más parecida posible a la del cantante.

El primer capítulo de la serie, al que tuvo acceso Efe, muestra como hilo conductor la complicada relación del famoso intérprete del pop y de boleros con su padre, el cantante español Luisito Rey.

También explora la ausencia de su madre, la italiana Marcella Bastieri, quien desapareció de la vista pública en 1986, aunque desde 1984 vivía alejada de su hijo.

Su paradero ha sido una de las mayores incógnitas en la vida del cantante y hasta ahora no había tocado el tema.

En la pantalla se presenta a su padre -con el que el astro de los escenarios rompió relaciones a los 18 años- como un hombre neurótico y manipulador, que se aprovecha de su hijo.

Boneta estuvo acompañado en la entrevista por el actor español Óscar Jaenada, reconocido por sus interpretaciones de personajes de la vida real como Cantinflas y Camarón de la Isla. Janenada encarnó al padre de Luis Miguel.

Aunque reconoció que ese tipo de trabajos han sido los que más fama le han dado, el español aseguró que no es un tópico que busca, sino que se trata de personajes que le “han llegado”.

“Este Luis Rey me llegó así”, contó a Efe. “Un productor me dijo: ‘quiero que veas quién es este señor'”.

Jaenada, según explica, leyó su historia y quedó encantado. “Después me enteré que era el papá de Luis Miguel”, agregó.

La serie, dirigida por Humberto Hinojosa, consta de 13 capítulos que toman sus títulos de los primeros éxitos de Luis Miguel, como “Cuando calienta el sol”, “La chica del bikini azul” y “La incondicional”.

La historia está contada desde el punto de vista del artista de 48 años que se alista como productor ejecutivo y fue entrevistado por los guionistas.

Comienza con Luis Miguel de pequeño, cariñosamente apodado como Micky, y llega hasta principios de los años 90.

El Luis Miguel niño es interpretado por el español Izan Llunas, nieto de Dyango e hijo de Marcos Llunas. La preadolescencia quedó a cargo del actor mexicano Luis de la Rosa.

La mexicana Camila Sodi encarna a la actriz Issabela Camil, novia de Luis Miguel durante siete años.

Según la actriz colombiana Paulina Dávila, quien recreó a la primera novia de Luis Miguel, la fotógrafa Mariana Yazbek, Boneta acercó tanto su imagen a la del cantante, que cuando los vio a los dos juntos al final del rodaje no lo podía creer.

“Los tenía a los dos de frente, el uno al lado del otro, sentados conversando”, contó Dávila. “Luis Miguel se reía, Diego se reía, eran igualitos”.

A diferencia de como lo hace usualmente, Netflix no “liberará” todos los episodios de una vez, sino que los colocará en la plataforma de domingo en domingo, después de que hayan sido transmitidos por Telemundo.

