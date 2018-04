Miles de estudiantes exigen mayor protección contra las armas

Denver (CO), 20 abr (EFEUSA).- Estudiantes de más de 2.500 centros educativos de todo el país abandonaron hoy sus clases para exigir un mayor control en la venta de armas en conmemoración por el decimonoveno aniversario de la matanza en la escuela Columbine, en Colorado.

La movilización estudiantil no solamente conmemoró a los muertos en Columbine y a las decenas de víctimas de masacres escolares desde que en 1999 dos alumnos mataran a 12 compañeros y un profesor en esta masacre que conmovió al país, sino también instaron a los jóvenes a registrarse para votar en las próximas elecciones y presionar así a los políticos.

Con dispar respaldo por parte de las autoridades escolares, pero con la ayuda de 200 organizaciones nacionales y celebridades, miles de estudiantes dejaron sus clases a las 10 de la mañana, siempre en hora local, para participar de estas marchas y protestas.

Los estudiantes permanecieron en silencio durante 13 segundos en memoria de las víctimas de Columbine y luego realizaron una “sentada” durante 19 minutos, uno por cada año desde la masacre en Columbine.

En otros lugares del país la “sentada” duró 17 minutos, por el número de fallecidos en la última gran matanza, ocurrida el 14 de febrero pasado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, en Parkland (Florida).

Tras las protesta, en vez de regresar a las aulas, muchos estudiantes realizaron campañas de inscripción de votantes o, como en el caso de alumnos de la Escuela Secundaria Wakefield, de Arlington (Virginia), prepararon cartas para los congresistas en los que se les pide que actúen y legislen para lograr un mayor control en la venta de armas.

Esas cartas serán entregadas hoy en las oficinas de varios legisladores federales.

Aunque muchos estudiantes portaban carteles en los que se leía “¡Ya Basta!”, “¡No disparen! o frases similares, muchos otros decidieron no llevar pancartas con mensajes, sino imágenes de las víctimas de la violencia escolar.

En Denver, estudiantes de las escuelas públicas locales marcharon hasta el Capitolio estatal donde entregaron folletos a los legisladores en los que se dice que “si los políticos cobardes no hacen nada, los jóvenes les mostraremos, al votar en su contra en noviembre, las consecuencias de dejar que tantos estadounidenses mueran”.

La marcha surgió de un pedido en el sitio Change.org presentado en febrero pasado por la estudiante Lane Murdoch, de 16 años, que reside a unos 32 kilómetros de la escuela Sandy Hook, en Connecticut, donde 20 niños y seis adultos fueron asesinados en 2012.

Para evitar incidentes, algunas escuelas suspendieron las clases y otras incrementaron la presencia de personal de seguridad. Aún otras, advirtieron a los estudiantes que serían sancionados por abandonar las clases sin la autorización correspondiente.

Pero actores como Robert DeNiro y Julianne Moore publicaron modelos de “Cartas de Ausencia” en internet para que los estudiantes pudiesen explicar a sus maestros los motivos de las marchas, incluyendo conmemorar a las víctimas, educar a la comunidad y ejercer los derechos de participación cívica.

En preparación para las marchas de hoy, este jueves se realizaron varios eventos, siendo uno de los más destacados el encuentro en un parque cerca de la escuela Columbine de 60 estudiantes de Parkland con sobrevivientes de la masacre de Columbine, sus familias y líderes locales.

En ese encuentro, Carlos Rodríguez, de 17 años, y que viajó desde Parkland a Colorado, aseguró que “los políticos temen una sola cosa: tu voto”. Por este motivo, pidió “votar para terminar con los tiroteos en escuelas y con la violencia con armas de fuego”.

Uno de los participantes en el encuentro, Joel Rothe, de 34 años y pastor de una iglesia luterana en la zona, modificó los horarios de las actividades de su congregación para poder sumarse a la iniciativa.

“Esto no es ni política ni religión. Esto es nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Todos estamos involucrados en crear un futuro distinto y mejor, sin importar nuestra edad y nuestras creencias”, dijo Rothe a Efe.

“Escuchar directamente los testimonios de los sobrevivientes fue algo poderoso. No quiero que esa violencia sea parte de nuestro país o de nuestro mundo”, agregó.

