El Festival de Libros de Los Angeles Times ofrece programa cultural bilingüe

Los Ángeles (EFEUSA).- El Festival de Libros del periódico Los Angeles Times, que celebra este fin de semana su edición número 23, ha decidido apostar por la diversidad de la ciudad incluyendo un programa cultural bilingüe en su escenario principal, organizado por LA Librería.

“Este año, por primera vez, la organización ha entendido que el contenido bilingüe debe presentarse a lo largo del festival y no segregado en una esquina”, dijo a Efe la española Chiara Arroyo, copropietaria de LA Librería, especializada en literatura infantil en español.

En años anteriores, sostuvo Arroyo, el certamen destinaba el contenido para el público hispano de forma que quedaba apartado del resto de la programación, incluso a pesar de contar con protagonistas de gran tirón como el actor mexicano Diego Luna o el jugador español de la NBA Pau Gasol.

“El festival no reflejaba la realidad y, en vez de crecer, el interés iba disminuyendo y la oferta era cada vez menos atractiva”, valoró Arroyo, quien recalcó que hace tres años no se presentaron libros en español.

“Ahora hemos hecho un esfuerzo muy importante y espero que la diversidad del festival crezca en todos los sentidos”, valoró Arroyo, quien resaltó el hecho de que la organización, por primera vez, está promoviendo el contenido bilingüe a través de sus plataformas en redes sociales.

En el Children’s Stage aparecerá el reconocido autor cubano Sergio Andricaín, que leerá extractos de su obra “La noche más noche”.

También subirán al escenario el grupo Baila Baila, en cuyas actuaciones se mezcla el rock, la energía, el baile y la diversión mientras los niños aprenden español, y la banda El Cambalache con su espectáculo “Constelación de sonidos”, basado en la obra “Los animales en el Son Jarocho”.

“Para nosotros, los libros son una ventana a la cultura en general”, indicó Arroyo.

“Es una apuesta por el español y una necesidad en esta ciudad, donde cada vez es mayor el número de hispanohablantes. En muchas escuelas se ofrecen programas bilingües y hay familias angloparlantes que quieren que sus hijos sean bilingües”, añadió.

Además, habrá oportunidad de firma de libros con el salvadoreño René Colato, cuyos obras bilingües “Mamá the Alien/Mamá la extraterrestre” y “From North to South/De Norte a Sur” abordan el tema de la migración a EEUU desde la mirada de los niños.

Allí estarán también el mexicano Alonso Núñez, la peruana Juana Martínez-Neal, la californiana de raíces mexicanas Isabel Quintero, el español Víctor Osorio y el propio Andricaín.

El certamen, el mayor de este tipo en el país, comenzó en 1996 con un simple objetivo: reunir a los autores de los libros con sus lectores. Desde entonces, el festival reúne a unos 150.000 asistentes cada año en el campus de la Universidad del Sur de California (USC).

Como previa del encuentro, el periódico entregará este viernes una serie de premios a los autores John Rechy, Glory Edim y Benjamin Taylor. En el caso de Rechy, este autor méxico-estadounidense será galardonado con el trofeo Robert Kirsch por su trayectoria profesional.

“Estamos encantados de premiar a John Rechy, un escritor revolucionario y un profesor admirado”, dijo Kenneth Turan, director del certamen. “Citando a otro autor de Los Ángeles igualmente celebrado, como Gore Vidal, Rechy es ‘uno de los pocos escritores estadounidenses originales del siglo pasado'”, añadió.

Rechy, que ha escrito sobre todo novelas y obras de no ficción, se ha centrado en la cultura gay de Los Ángeles y está considerado un pionero de la literatura gay moderna, además de ser una figura eminente en la literatura chicana.

