Secretaria de DHS visita frontera y dice que aumentarán efectivos militares

Tucson (EFEUSA).- La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, sostuvo en Arizona, durante su visita a la frontera con México, que los soldados de la Guardia Nacional cooperarán con la Patrulla Fronteriza hasta que la línea divisoria se encuentre “bajo control” y que el número de efectivos se incrementará en los próximos días.

En Arizona, donde se reunió con el gobernador del estado, Doug Ducey, para analizar el papel que jugarán los efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la zona, reiteró además la necesidad de construir un muro con México.

“A pesar de los diferentes pasos tomados por la Administración para mejorar la seguridad nacional, estamos teniendo niveles inaceptables de flujo migratorio y tráfico de drogas, y no permitiremos que esto se convierta en la nueva norma”, dijo Nielsen durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en el puerto de entrada de San Luis, junto con el gobernador Ducey.

La secretaria de Seguridad Nacional indicó que actualmente 1.000 soldados de la Guardia Nacional ya se encuentran asistiendo a la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera con México y que se espera que este número crezca próximamente.

“En total, el número de inmigrantes indocumentados cruzando la frontera se incrementó en un 200 % el pasado mes de marzo comparado con marzo del 2017; quizás lo más preocupante es el incremento en el flujo de menores no acompañados que se ha incrementado en un 800 % y de familias que se ha incremento en un 680 %”, dijo Nielsen al calificar estas cifras como las de “una crisis”.

Aseguró que solamente en el sector de Yuma, durante el pasado año fiscal, se detuvieron un total de 12.800 inmigrantes, una cifra que está a punto de ser superada en este momento en este mismo sector, cuando aún faltan varios meses para que finalice el presente año fiscal.

Nielsen indicó que también se incrementó en un 73 % el ataque a agentes de la Patrulla Fronteriza.

La alta dirigente recorrió antes parte del muro fronterizo en Yuma y se reunió con soldados de la Guardia Nacional.

“Estoy complacida en informar que el muro del presidente se está construyendo en este mismo momento; tenemos varios proyectos en marcha “, dijo Nielsen, quien esta mañana visitó además la frontera en Calexico, California, donde presenció parte del proyecto de construcción que actualmente se lleva a cabo en esta zona.

“Un muro de 35 pies (10,7 metros) es una gran mejora, exactamente lo que los hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza han pedido “, enfatizó.

En su opinión, la construcción de un muro fronterizo, una mayor infraestructura y el uso de tecnología no es lo único que se requiere para mejorar la seguridad nacional.

“Violar la ley debe tener consecuencias”, advirtió.

En su opinión, se requiere de la intervención del Congreso, el único que puede reformar o aprobar nuevas leyes.

La Secretaria del DHS aseguró que se requiere que el Congreso reforme la ley para que puedan procesar y deportar más rápidamente a personas que están llegando de Centroamérica, así como incrementar el estándar de “miedo creíble” en personas que solicitan asilo político, para que se puedan concentrar en ayudar a las personas que realmente requieren de esta ayuda y no se abuse del sistema.

“Mientras el Congreso actúa, seguiremos tomando todas las medidas necesarias para incrementar la seguridad en la frontera”, enfatizó Nielsen y agradeció a los gobernadores del área de demarcación el apoyo en el envío de soldados de la Guardia Nacional.

Por su parte, el Gobernador Doug Ducey dijo que la pasada Administración durante mucho tiempo “ignoró” los problemas de la frontera y agradeció a la del presidente Trump su rápida respuesta.

Ducey reveló que la cifra de soldados que serán enviados a la frontera de Arizona con México se ha elevado de 338 a 440; de éstos, 64 estarán asistiendo a la Patrulla Fronteriza en Yuma.

