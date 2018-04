Ex alto cargo venezolano se declara culpable de lavado de dinero y sobornos

Washington, 19 abr (EFEUSA).- César David Rincón Godoy, antiguo director de una subsidiaria de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se declaró hoy culpable de participar en un entramado de lavado de dinero internacional y sobornos.

Según informó el Departamento de Justicia, el ex alto cargo venezolano reconoció su rol en la trama criminal, que incluía el pago de sobornos por parte de empresas estadounidenses a funcionarios venezolanos para asegurar contratos y obtener prioridad de pago en facturas pendientes de forma “corrupta”.

A sus 50 años, el ciudadano venezolano se declaró culpable ante un tribunal federal de Houston (Texas), de un cargo de conspiración para lavar dinero y la sentencia está programada para el 9 de julio.

El juez del distrito sur de Texas, Kenneth Hoyt, aceptó la declaración de culpabilidad e impuso una multa por daños de más de 7 millones de dólares al acusado, quien aceptó una orden de embargo.

Esta cantidad hace referencia a las cuantías procedentes de redes de sobornos que Rincón, junto con otros, habría lavado.

Según la confesión, Rincón, junto con sus supuestos socios, solicitó sobornos a clientes de PDVSA a cambio de proveerles asistencia en sus negocios con la empresa pública.

El venezolano admitió que aceptó compensaciones de cargos de la entidad texana The Woodlands y de Coral Gables, de Florida, a cambio de favorecerles en sus contratos con PDVSA.

También admitió haber conspirado con ellos para lavar dinero y encubrir los procesos de sobornos a través de una serie de transacciones, destinadas a cuentas en EE.UU. y Suiza que no estaban a nombre de Rincón.

Estos dos altos cargos de las compañías estadounidenses, Roberto Rincón y Jose Shiera, ya se declararon culpables por su papel en el entramado y aún esperan una sentencia.

Además, en su declaración de culpabilidad, César Rincón también reconoció haber recibido compensaciones por parte de otras empresas estadounidenses del sector energético.

Rincón fue extraditado en febrero desde España, país en el que fue detenido el pasado octubre como resultado de un operativo que la Guardia Civil inició a partir de una orden de detención de un tribunal texano, que presentó una acusación de 20 cargos contra él y sus socios, otros cuatro ex altos cargos.

De estos, tres -el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, subsidiaria de PDVSA; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA,- fueron también arrestados en Madrid.

De León fue extraditado desde España el 9 de marzo, mientras que Villalobos y Reiter aún permanecen bajo custodia española a la espera de la extradición.

El quinto acusado, Alejandro Istúriz Chiesa, también antiguo director de la subsidieria de PDVSA, sigue prófugo, según detallaron las autoridades estadounidenses.

En total, el Departamento de Justicia ya ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de once individuos relacionados con esta red.

