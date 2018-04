“Hay temporadas donde el arco no se abre”, dijo el paraguayo Bruno Valdez

México, 18 abr (EFE).- América buscará el próximo viernes contra Puebla encontrar finalmente la contundencia frente a la portería rival para reencontrarse con el gol y la victoria que les asegure la liguilla en el Clausura 2018 del fútbol mexicano, dijo hoy el paraguayo Bruno Valdez.

“Hay temporadas donde el arco no se abre, tenemos oportunidades que no las hacemos, pero ya se va abrir para poder estar tranquilos”, declaró Valdez al término del entrenamiento de este miércoles en las instalaciones de Coapa.

Las Águilas, terceros de la clasificación general con 26 puntos, llegarán a su compromiso frente al Puebla del técnico Enrique Meza con solo una victoria, tres empates y dos derrotas en sus últimos seis encuentros, tanto en Liga Mx como Liga de Campeones de la Concacaf.

“Somos conscientes que la temporada pasada quedamos eliminados sin hacer gol, entonces estamos pensando en eso, pero seguimos trabajando y con paciencia lo vamos a conseguir”, agregó Valdez, de 25 años de edad.

El centrocampista ecuatoriano Renato Ibarra, quien llegó como refuerzo para esta campaña al equipo mexicano, coincidió con Valdez acerca de los errores en la conclusión de la jugadas a gol.

“No se están dando los resultados pero siempre estamos trabajando para conseguir lo mejor, el equipo crea jugadas de gol pero el balón no está entrando y por eso estamos trabajando en la definición”, dijo Ibarra de 27 años.

El objetivo del América, dirigido por Miguel Herrera, es sacar el triunfo el viernes durante el arranque de la decimosexta jornada en el Estadio Cuauhtémoc para asegurar la clasificación.

Puebla, decimotercero, viene de sufrir dos derrotas, la primera en casa por goleada de 6-2 ante Pachuca y la segunda el domingo pasado de visita ante Pumas por 4-2.

“Sabemos lo peligroso que es Puebla, no viene atravesando un buen momento pero tienen buenos jugadores y un buen cuerpo técnico”, reconoció Ibarra al señalar la dificultad que significará sumar los tres puntos y el boleto a la liguilla.

Existe un clima de tranquilidad respecto a las bajas por lesión del delantero mexicano Henry Martín, así como los centrocampistas, el paraguayo Cecilio Domínguez y el francés Jérémy Ménez.

Hasta el momento, el único descartado para el compromiso del viernes es Ménez quien abandonó hoy las instalaciones del equipo en compañía del médico para someterse a un examen de rutina y conocer la evolución de su lesión.

El exjugador del París Saint-Germain de Francia comenzó a trotar la semana anterior y el pasado lunes ya se había incorporado con el resto del plantel a los entrenamientos, tras lesionarse la zona anterior del muslo derecho en el partido contra Toluca de la jornada número 12 del torneo mexicano.

