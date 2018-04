Édgar Ramírez se une a “Jungle Cruise” y The Rock alaba a su director español

Los Ángeles, 18 abr (EFEUSA).- The Hollywood Reporter informó hoy que el actor venezolano Édgar Ramírez se ha unido al reparto de “Jungle Cruise”, el próximo proyecto de Dwyane “The Rock” Johnson, quien alabó al director del filme, el español Jaume Collet-Serra.

Johnson liderará un reparto donde aparecerán también Emily Blunt, Jack Whitehall y el propio Ramírez, quien encarnará a uno de los villanos de esta historia que se desarrolla a comienzos del siglo XX en plena selva amazónica.

“The Rock”, actualmente número uno en la taquilla estadounidense con “Rampage”, será el capitán de un barco que decide ayudar a dos hermanos (Blunt y Whitehall) en una misión para encontrar un árbol con poderes curativos, un viaje donde encontrarán peligros en forma de animales salvajes y una expedición rival alemana.

Se espera que el rodaje comience en mayo con un guion de Michael Green (“Logan”, “Murder on the Orient Express”).

“Me encanta Jaume. Es un cineasta especial”, dijo Johnson a Efe.

“Forma parte de un grupo único de talentos hispanos en nuestro negocio, presentes en grandes producciones o ganando Óscars. Todos ellos tienen algo especial”, continuó el actor, quien resaltó la labor del argentino Andy Muschietti en “It”.

“Para mí, es una de las diez mejores películas que he visto en mi vida. Lo llamé para decirle que quería trabajar con él”, afirmó.

“Jungle Cruise” se basa en una de las atracciones más conocidas de Disney World, que consiste en un recorrido guiado a través de diferentes ríos del mundo.

“En Disney han esperado mucho para hacer esta película. Me senté con Jaume y con los productores en pleno rodaje de ‘Rampage’. Su visión del proyecto era clara y excitante. Amo a ese tipo y estoy deseando rodar con él”, manifestó.

Según Johnson, Collet-Serra es un “gran colaborador” que tiene presente el hecho de que el objetivo fundamental de la historia debe ser “servir a la audiencia”, sin perder de vista las pretensiones de Disney y el propio guion.

“Él es capaz de hallar el equilibrio. Disney es una marca única y no puede venir cualquiera a trabajar aquí. Estoy deseando que el mundo vea lo que hace Jaume”, concluyó.

Collet-Serra cuenta entre sus éxitos con cintas como “The Shallows” o sus trabajos con Liam Neeson, como “The Commuter” o “Non-Stop”.

Related